На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць

Юрій Куць.



Про це



"Чергова трагічна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Ще одне молоде життя згасло в розквіті сил у бою за Україну.



З болем та сумом повідомляємо, що 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Донецької області загинув житель с.Скиби – Куць Юрій Олександрович, 2001 р.н.



Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну землю і кожного з нас!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі захисника буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув 22-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Чергова трагічна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Ще одне молоде життя згасло в розквіті сил у бою за Україну.З болем та сумом повідомляємо, що 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Донецької області загинув житель с.Скиби – Куць Юрій Олександрович, 2001 р.н.Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну землю і кожного з нас!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі захисника буде повідомлено додатково.

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