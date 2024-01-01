На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць

На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць
На війні загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Чергова трагічна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Ще одне молоде життя згасло в розквіті сил у бою за Україну.

З болем та сумом повідомляємо, що 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Донецької області загинув житель с.Скиби – Куць Юрій Олександрович, 2001 р.н.

Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну землю і кожного з нас!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі захисника буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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