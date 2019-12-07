Залізницю в Україні охоронятимуть дрони

«Укрзалізниця» охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів і створює відповідний підрозділ з ветеранів-залізничників, що дістали поранення й повернулися з фронту.Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці»Підрозділ БпЛА буде боротися з розкраданням майна на станціях і перегонах, виявляти порушення, патрулювати обʼєкти і допоможе в розслідуваннях аварій або інших пригод. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.Наразі Укрзалізниця підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження». Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.Нагадаємо, "Укрзалізниця"на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.