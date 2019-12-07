Залізницю в Україні охоронятимуть дрони

Залізницю в Україні охоронятимуть дрони
«Укрзалізниця» охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів і створює відповідний підрозділ з ветеранів-залізничників, що дістали поранення й повернулися з фронту.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці»

Підрозділ БпЛА буде боротися з розкраданням майна на станціях і перегонах, виявляти порушення, патрулювати обʼєкти і допоможе в розслідуваннях аварій або інших пригод. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.

Наразі Укрзалізниця підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження». Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: залізниця, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через місяць стало відомо про загибель на війні Героя з Волині
Сьогодні, 15:35
Затримали мерзотника, який намагався зґвалтувати дитину на Волині
Сьогодні, 15:27
Залізницю в Україні охоронятимуть дрони
Сьогодні, 15:20
На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць
Сьогодні, 15:04
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування
07 грудень, 2019, 03:24
Кабмін звільнив керівників усіх залізниць Кабмін звільнив керівників усіх залізниць
27 січень, 2016, 23:19
З нового року ціни на квитки у потягах знову зростуть З нового року ціни на квитки у потягах знову зростуть
25 листопад, 2015, 02:26
На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць
Сьогодні, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Катастрофа Іл-76: росія офіційно досі не надала жодного прізвища загиблих, – Лубінець
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині горів легковий автомобіль
Сьогодні, 15:50
 0
Через місяць стало відомо про загибель на війні Героя з Волині
Сьогодні, 15:35
 0
Затримали мерзотника, який намагався зґвалтувати дитину на Волині
Сьогодні, 15:27
 0
Залізницю в Україні охоронятимуть дрони
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8