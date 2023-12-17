На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО

Днями у селищі Стара Вижівка, що на Волині, посеред дорогиЯк стало відомо, спалахнула та згоріла вщент машина макри «Volkswagen Golf 4» 2004 року. Що ж відбулося насправді – розповіла, чоловік якої є власником автівки.З її слів, авто сім’я Гапонюків придбала у 2021 році. Проїздивши два роки, у серпні минулого року вона зламалася і майстерз гаражів на Сільмаші у Ковелі, до якого звернулися Гапонюки, сказав, що треба проводити капітальний ремонт мотору. Він його і провів., - розповіла Марічка.Вранці 23 січня автівку поїхали забирати з ремонту.- розповідає пані Марія.Жінка каже, що спілкувалася із майстром Валентином, але він запечерує свою провину, стверджуючи, що проблема – в електриці., - розповіла Марічка Гапонюк.Майстер з Ковеля Валентин розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що вважає звинувачення сім’ї Гапонюків безпідставними.- наголосив майстер.