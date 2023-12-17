На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
Днями у селищі Стара Вижівка, що на Волині, посеред дороги загорівся автомобіль.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost, спалахнула та згоріла вщент машина макри «Volkswagen Golf 4» 2004 року. Що ж відбулося насправді – розповіла Марічка Гапонюк, чоловік якої є власником автівки.
З її слів, авто сім’я Гапонюків придбала у 2021 році. Проїздивши два роки, у серпні минулого року вона зламалася і майстер Валентин з гаражів на Сільмаші у Ковелі, до якого звернулися Гапонюки, сказав, що треба проводити капітальний ремонт мотору. Він його і провів.
«Після капремонту ми наїздили десь 700 кілометрів і в кінці листопада машина знову зламалася, а двигун, який був на капремонті, вже не підлягав ремонту, потрібна була його заміна. Ми звернулися до того самого майстра. Він казав, що його вини у цьому немає, ввійшов у наше становище і запропонував безкоштовно замінити двигун… Так і було. Ми замовили двигун з-за кордону, а він нам його поміняв безкоштовно», - розповіла Марічка.
Вранці 23 січня автівку поїхали забирати з ремонту.
«Машину з ремонту забирав товариш мого чоловіка. Вона загорілася у Старій Вижівці. На щастя, мене не було в салоні, я вдома з маленькою дитиною… Не можу навіть уявити, як це все могло статися. Машина прямувала на заправку і загорілася на ходу… Почули гучний вибух під капотом і машина заглохла… Пожежу гасили п’ятьма вогнегасниками власноруч, не зуміли, аж поки не приїхали пожежники», - розповідає пані Марія.
Жінка каже, що спілкувалася із майстром Валентином, але він запечерує свою провину, стверджуючи, що проблема – в електриці.
«Тому ми вирішили робити експертизу, щоб становити точну причину займання», - розповіла Марічка Гапонюк.
Майстер з Ковеля Валентин розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що вважає звинувачення сім’ї Гапонюків безпідставними.
«Машина би ще в гаражі взірвалася, якби то була моя вина. Я не електрик, моя спеціальність – по ходовій. Трапився випадок – замінити двигун, будь ласка, я замінив двигун… Машина ж працювала в мене в гаражі, все нормально. Я проїхався нею… Були замінені антифриз, масла… Вона проїхала 65 кілометрів… Я теж консультувався, взнав, що то тільки електрика , бо якби була моя вина, то та б машина не їхала, не тягнула. Навіть якби двигун застукав, то і тут моєї вини нема, бо я його не купував, а всього лише встановив», - наголосив майстер.
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Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost, спалахнула та згоріла вщент машина макри «Volkswagen Golf 4» 2004 року. Що ж відбулося насправді – розповіла Марічка Гапонюк, чоловік якої є власником автівки.
З її слів, авто сім’я Гапонюків придбала у 2021 році. Проїздивши два роки, у серпні минулого року вона зламалася і майстер Валентин з гаражів на Сільмаші у Ковелі, до якого звернулися Гапонюки, сказав, що треба проводити капітальний ремонт мотору. Він його і провів.
«Після капремонту ми наїздили десь 700 кілометрів і в кінці листопада машина знову зламалася, а двигун, який був на капремонті, вже не підлягав ремонту, потрібна була його заміна. Ми звернулися до того самого майстра. Він казав, що його вини у цьому немає, ввійшов у наше становище і запропонував безкоштовно замінити двигун… Так і було. Ми замовили двигун з-за кордону, а він нам його поміняв безкоштовно», - розповіла Марічка.
Вранці 23 січня автівку поїхали забирати з ремонту.
«Машину з ремонту забирав товариш мого чоловіка. Вона загорілася у Старій Вижівці. На щастя, мене не було в салоні, я вдома з маленькою дитиною… Не можу навіть уявити, як це все могло статися. Машина прямувала на заправку і загорілася на ходу… Почули гучний вибух під капотом і машина заглохла… Пожежу гасили п’ятьма вогнегасниками власноруч, не зуміли, аж поки не приїхали пожежники», - розповідає пані Марія.
Жінка каже, що спілкувалася із майстром Валентином, але він запечерує свою провину, стверджуючи, що проблема – в електриці.
«Тому ми вирішили робити експертизу, щоб становити точну причину займання», - розповіла Марічка Гапонюк.
Майстер з Ковеля Валентин розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що вважає звинувачення сім’ї Гапонюків безпідставними.
«Машина би ще в гаражі взірвалася, якби то була моя вина. Я не електрик, моя спеціальність – по ходовій. Трапився випадок – замінити двигун, будь ласка, я замінив двигун… Машина ж працювала в мене в гаражі, все нормально. Я проїхався нею… Були замінені антифриз, масла… Вона проїхала 65 кілометрів… Я теж консультувався, взнав, що то тільки електрика , бо якби була моя вина, то та б машина не їхала, не тягнула. Навіть якби двигун застукав, то і тут моєї вини нема, бо я його не купував, а всього лише встановив», - наголосив майстер.
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