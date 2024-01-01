Україна повернула тіла 77 полеглих захисників

Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
На підконтрольну уряду України територію сьогодні, 26 січня, повернули тіла 77 Оборонців України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронним органам та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.


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Теги: Росія, Україна, війна
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