У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем

У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У кафедральному соборі Святої Трійціу Луцьку сьогодні, 26 січня, провели в останню дорогу воїна Олександра Вдовича.

Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів на сході країни, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Вдович Олександр Валентиновича (28.07.1988 року народження), проходив військову службу за контрактом та загинув три дні тому під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і представники Луцької міськради.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем

Поховали Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем


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Теги: загиблі, війна
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