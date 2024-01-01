У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем
Сьогодні, 13:59
У кафедральному соборі Святої Трійціу Луцьку сьогодні, 26 січня, провели в останню дорогу воїна Олександра Вдовича.
Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів на сході країни, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Вдович Олександр Валентиновича (28.07.1988 року народження), проходив військову службу за контрактом та загинув три дні тому під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і представники Луцької міськради.
Поховали Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
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Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів на сході країни, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Вдович Олександр Валентиновича (28.07.1988 року народження), проходив військову службу за контрактом та загинув три дні тому під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і представники Луцької міськради.
Поховали Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
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