У Луцьку попрощалися із Героєм Олександром Вдовичем

У кафедральному соборі Святої Трійціу Луцьку сьогодні, 26 січня, провели в останню дорогу воїнаЖитель Луцької громади загинув від рук російських агресорів на сході країни, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Вдович Олександр Валентиновича (28.07.1988 року народження), проходив військову службу за контрактом тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і представники Луцької міськради.Поховали Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.