На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Вдович
Сьогодні, 20:16
На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Луцька Олександр Вдович.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Вдович Олександр Валентинович, 28.07.1988 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командра 2 стрілецького відділення 1 стрілецького азводу 1 стрілецької роти.
Молодший сержант Вдович Олександр Валентинович загинув 23.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Вдович Олександр Валентинович, 28.07.1988 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командра 2 стрілецького відділення 1 стрілецького азводу 1 стрілецької роти.
Молодший сержант Вдович Олександр Валентинович загинув 23.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.
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Коментарі 1
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