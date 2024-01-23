На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Вдович

Олександр Вдович.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Вдович Олександр Валентинович, 28.07.1988 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командра 2 стрілецького відділення 1 стрілецького азводу 1 стрілецької роти.



Молодший сержант Вдович Олександр Валентинович загинув 23.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Вдович Олександр Валентинович, 28.07.1988 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командра 2 стрілецького відділення 1 стрілецького азводу 1 стрілецької роти.Молодший сержант Вдович Олександр Валентинович загинув 23.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.

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