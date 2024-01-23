На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Вдович

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Вдович
На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Луцька Олександр Вдович.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Вдович Олександр Валентинович, 28.07.1988 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командра 2 стрілецького відділення 1 стрілецького азводу 1 стрілецької роти.

Молодший сержант Вдович Олександр Валентинович загинув 23.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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