У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці
В обласному центрі Волині 154 «сонячні дитини» сьогодні встановили національний рекорд України в номінації: «Найбільша кількість людей з синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці». Це вперше у нашій державі.

Про це інформує Волинська ОВА.

Окрім учасників з Волинської області, до міста з’їхалися діти ще з восьми регіонів України. А саме з: Рівненської, Львівської, Житомирської, Київської, Одеської, Херсонської, Полтавської та Хмельницької областей.

Разом із батьками, запрошеними гостями та студентами рекордсмени довели, що всі абсолютно рівні. Допоміг у цьому «сонячним спортсменам» хореограф, викладач ВНУ імені Лесі Українки Олександр Кашевський.

Опісля діти милувалися гімнастичним номером гості з Полтавщини Вікторії Слюсаренко та разом підтанцьовували під пісні гурту «Флайза».

Захід організували: Спеціальна Олімпіада України, РО «Карітас-Спес Луцьк» за партнерства ВНУ імені Лесі Українки та за підтримки ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна» й БО «Старе місто Луцьк».
У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці


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Теги: рекорд, сонячні діти, Луцьк
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