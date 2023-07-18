У Луцьку «сонячні діти» встановили рекорд України, танцюючи спортивні танці

В обласному центрі Волині 154 «сонячні дитини» сьогодні встановили національний рекорд України в номінації: «Найбільша кількість людей з синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці». Це вперше у нашій державі.Про це інформує Волинська ОВА.Окрім учасників з Волинської області, до міста з’їхалися діти ще з восьми регіонів України. А саме з: Рівненської, Львівської, Житомирської, Київської, Одеської, Херсонської, Полтавської та Хмельницької областей.Разом із батьками, запрошеними гостями та студентами рекордсмени довели, що всі абсолютно рівні. Допоміг у цьому «сонячним спортсменам» хореограф, викладач ВНУ імені Лесі УкраїнкиОпісля діти милувалися гімнастичним номером гості з Полтавщинита разом підтанцьовували під пісні гурту «Флайза».Захід організували: Спеціальна Олімпіада України, РО «Карітас-Спес Луцьк» за партнерства ВНУ імені Лесі Українки та за підтримки ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна» й БО «Старе місто Луцьк».