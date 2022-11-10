На Волині закордонна картопля дешевша, ніж вітчизняна





Оптовикам же стало вигідно через дорожнечу завозити сотні тонн картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, - пише



«Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію – як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро», – каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.



За його словами, за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 рази. А за останні три тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла аж на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу. Це зробило імпорт картоплі економічно вигідним. Для порівняння: торік у цей час на найбільшому оптовому ринку західної України, львівському Шуварі, картоплю продавали за 4 гривні, а нині ж – за 17-18. Чому ціни такі космічні – запитали у керівника фермерського господарства із Луцького району Володимира Шегидина.



– Тут немає нічого дивного, – каже Володимир Йосипович. – Останні два роки вартість бульби була надзвичайно низькою. Вона нікому не була потрібна, навіть на ЗСУ не завжди брали. У деякі волинські села навіть машини купців не заїжджали. У кращому випадку її згодовували худобі. А було й таке, що причепами викидали. А картопля – овоч трудомісткий та дорогий у вирощуванні. Тож торік її посадили дуже мало. В основному тільки для себе. Наприклад, зазвичай я садив 10 гектарів, а торік тільки 5. Звідси і ціна.



Чи подешевшає бульба, коли на прилавках з’явиться імпортна, побачимо найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на ринках картоплю продають щонайменше по 20 гривень за кілограм.Оптовикам же стало вигідно через дорожнечу завозити сотні тонн картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, - пише Вісник «Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію – як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро», – каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООНЗа його словами, за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 рази. А за останні три тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла аж на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу. Це зробило імпорт картоплі економічно вигідним. Для порівняння: торік у цей час на найбільшому оптовому ринку західної України, львівському Шуварі, картоплю продавали за 4 гривні, а нині ж – за 17-18. Чому ціни такі космічні – запитали у керівника фермерського господарства із Луцького району– Тут немає нічого дивного, – каже Володимир Йосипович. – Останні два роки вартість бульби була надзвичайно низькою. Вона нікому не була потрібна, навіть на ЗСУ не завжди брали. У деякі волинські села навіть машини купців не заїжджали. У кращому випадку її згодовували худобі. А було й таке, що причепами викидали. А картопля – овоч трудомісткий та дорогий у вирощуванні. Тож торік її посадили дуже мало. В основному тільки для себе. Наприклад, зазвичай я садив 10 гектарів, а торік тільки 5. Звідси і ціна.Чи подешевшає бульба, коли на прилавках з’явиться імпортна, побачимо найближчим часом.

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