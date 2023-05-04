На Волині жорстоко побилися молоді дівчата: поліція розслідує справу





Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах, – повідомляє телеканал



У мережі припускають, що бійка трапилась, бо дівчата, скоріш за все, не поділили хлопця. Про інцидент знають і у поліції.



«17 січня між двома жінками у Ковельському районі відбулася бійка, відео інциденту опубліковане в одному з телеграм-каналів. Потерпіла звернулась до медиків та написала заяву до поліції. Потерпіла є студенткою одного з закладів професійної освіти, вона 2006 року народження. Інша жінка – 2002 року народження. Між ними виник особистісний конфлікт через особисту неприязнь і, власне, тому відбулась бійка. Іншій жінці готується повідомлення про підозру, та буде оголошена підозра за статтею 125 ККУ», – зазначає речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук.



Що ж з’ясовували між собою дівчата, якщо справа дійшла аж до звірячого побиття ногами та руками з неабиякою жорстокістю – невідомо. Нині триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині жорстоко побились дві молоді дівчини – билися і ногами, і руками. Інцидент трапився 17 січня у Старій Вижівці.Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах, – повідомляє телеканал «Конкурент TV» У мережі припускають, що бійка трапилась, бо дівчата, скоріш за все, не поділили хлопця. Про інцидент знають і у поліції.«17 січня між двома жінками у Ковельському районі відбулася бійка, відео інциденту опубліковане в одному з телеграм-каналів. Потерпіла звернулась до медиків та написала заяву до поліції. Потерпіла є студенткою одного з закладів професійної освіти, вона 2006 року народження. Інша жінка – 2002 року народження. Між ними виник особистісний конфлікт через особисту неприязнь і, власне, тому відбулась бійка. Іншій жінці готується повідомлення про підозру, та буде оголошена підозра за статтею 125 ККУ», – зазначає речниця ГУНП ВолиніЩо ж з’ясовували між собою дівчата, якщо справа дійшла аж до звірячого побиття ногами та руками з неабиякою жорстокістю – невідомо. Нині триває слідство.

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