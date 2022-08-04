Заріна, Квітослава, Лея: якими рідкісними іменами називали діток у 2023 році на Волині

Заріна, Квітослава, Лея: якими рідкісними іменами називали діток у 2023 році на Волині
Повідомили, якими незвичайними іменами називали новонароджених малюків на Волині у 2023 році.

Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, якими ж рідкісними і незвичними іменами називали новонароджених у 2023 році на Волині.

Так, рідковживані імена, які надавалися дітям при державній реєстрації актів цивільного стану протягом 2023 року:

жіночі: Заріна, Квітослава, Лея, Еліна, Естер, Агата, Суламіта, Есфір, Таїсія, Аделіна, Орися, Ярина, Емма, Еріка, Даяна, Есмі, Тіна, Барбара, Анісія, Анелія, Еліс, Сарра, Наомі, Олівія, Розалія, Рахіль, Магдалина, Божена, Емелі, Олівія, Тея, Адель, Аліса, Кая, Емма, Аделіна, Лана, Даніела, Мія, Емілі, Данелія, Моніка, Амелія, Аміна, Василина, Неоніла, Мілена, Лукерія, Майя, Агнія, Квітослава, Девора, Шеру, Ріана, Орислава, Марселіна, Офрина.

чоловічі: Ярема, Амір, Яків, Єфрем, Єремія, Тадей, Левій, Мартін, Авенір, Тиміш, Самуїл, Міран, Северин, Ян, Георгій, Ельдар, Мар’ян, Лукас, Аскольд, Лео, Леонард, Алан, Веремій, Гордій, Асаф, Сінан, Рамазан, Леві, Тім, Еней, Ілай, Рувим, Алім, Тімур, Лєтті, Симон, Тихон, Устим, Дарій, Єлисей, Самуель, Марсіян, Гордій, Вільям, Лука, Ельдар, Ерік, Даміан, Лев, Тео, Йосиф, Айден, Платон, Ілар, Любомир, Амр, Ян, Арон, Рувім, Гнат, Авдій, Лаврин, Роберт, Тальха.

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Теги: діти, імена, Волинь
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