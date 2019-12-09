Шевченківська премія-2024 оголосила фіналістів
Сьогодні, 22:14
Оголосили короткий список творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.
Про це повідомили на сайті комітету премії.
За його результатами до короткого списку номінантів увійшли:
Література:
Дмитро Лазуткін — поетична збірка «Закладка»;
Ігор Павлюк — поетична збірка «Танець Мамая»;
Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
Ярина Чорногуз — поетична збірка «
».
Літературознавство та мистецтвознавство:
Ігор Набитович — книжка «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
Людмила Тарнашинська — книжка «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».
Публіцистика, журналістика:
Іван Коломієць (Вано Крюґер) — книжка есеїв «Розчахнута квітка»;
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
Олександр Михед — книжка «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».
З повним переліком тих, хто пройшов у третій тур в інших номінаціях, можна ознайомитись на офіційному сайті премії.
Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
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Про це повідомили на сайті комітету премії.
За його результатами до короткого списку номінантів увійшли:
Література:
Дмитро Лазуткін — поетична збірка «Закладка»;
Ігор Павлюк — поетична збірка «Танець Мамая»;
Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
Ярина Чорногуз — поетична збірка «
Літературознавство та мистецтвознавство:
Ігор Набитович — книжка «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
Людмила Тарнашинська — книжка «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».
Публіцистика, журналістика:
Іван Коломієць (Вано Крюґер) — книжка есеїв «Розчахнута квітка»;
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
Олександр Михед — книжка «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».
З повним переліком тих, хто пройшов у третій тур в інших номінаціях, можна ознайомитись на офіційному сайті премії.
Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
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