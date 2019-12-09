Шевченківська премія-2024 оголосила фіналістів

Шевченківська премія-2024 оголосила фіналістів
Оголосили короткий список творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

Про це повідомили на сайті комітету премії.

За його результатами до короткого списку номінантів увійшли:

Література:

Дмитро Лазуткін — поетична збірка «Закладка»;
Ігор Павлюк — поетична збірка «Танець Мамая»;
Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
Ярина Чорногуз — поетична збірка «».


Літературознавство та мистецтвознавство:

Ігор Набитович — книжка «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
Людмила Тарнашинська — книжка «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».


Публіцистика, журналістика:

Іван Коломієць (Вано Крюґер) — книжка есеїв «Розчахнута квітка»;
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
Олександр Михед — книжка «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».


З повним переліком тих, хто пройшов у третій тур в інших номінаціях, можна ознайомитись на офіційному сайті премії.

Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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Теги: щевченківська премія, фіналісти
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