Шевченківська премія-2024 оголосила фіналістів





Про це повідомили на сайті комітету премії.



За його результатами до короткого списку номінантів увійшли:



Література:



Дмитро Лазуткін — поетична збірка «Закладка»;

Ігор Павлюк — поетична збірка «Танець Мамая»;

Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;

Ярина Чорногуз — поетична збірка « ».





Літературознавство та мистецтвознавство:



Ігор Набитович — книжка «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;

Людмила Тарнашинська — книжка «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».





Публіцистика, журналістика:



Іван Коломієць (Вано Крюґер) — книжка есеїв «Розчахнута квітка»;

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

Олександр Михед — книжка «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».





З повним переліком тих, хто пройшов у третій тур в інших номінаціях, можна ознайомитись на офіційному сайті премії.



Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оголосили короткий список творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.Про це повідомили на сайті комітету премії.За його результатами до короткого списку номінантів увійшли:Література:— поетична збірка «Закладка»;— поетична збірка «Танець Мамая»;«Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;— поетична збірка «

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