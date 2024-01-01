24 січня на Волині: гортаючи календар

24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує народний депутат України, співвласник ФПГ «Континіум» Степан Івахів (на фото). Зичимо йому ясних днів, багатих на щастя і радість, щедрої долі, невичерпної енергії та творчої наснаги.

Також особисте свято сьогодні відзначають головний редактор газети «Луцький замок» Віктор Трофимчук, історик і педагог Володимир Баран, фотограф, а нині військовий Віктор Голіков, журналіст Ольга Бондаренко та президент дитячо-юнацького футбольного клубу «Адреналін» (Луцьк) Андрій Харченко.

Іменини 24 січня у Герасима, Тимофія, Івана, Павла, Дениса, Ксенії, Оксани.

Вітаємо усіх та бажаємо здоров'я, радості від життя та успіхів у роботі.

Окрім цього, 24 січня 1944 року народився український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук. У Луцьку пройшли його дитинство і юність, тут він навчався у педагогічному інституті.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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