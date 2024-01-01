Зміни до мобілізаційного законодавства: чи можуть почати призивати 18-річних

Володимир Романчук в статті "Роки придатності: як молодь 18–25 років може бути мобілізована" на



Романчук зазначив, згідно із запропонованими нормами, після проходження запланованої до введення базової військової служби (БВС) потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки віком 18–25 років. Поряд із військовозобов’язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством.



"Тому всі обговорення щодо зменшення граничного мобілізаційного віку з 27 до 25 років виглядають уже не так гостро й актуально, оскільки до війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років. Наразі відповідно до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" ця категорія вважається призовниками й підлягає лише призову на строкову військову службу. А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише на власне бажання. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність", - пояснив юрист.



Володимир Романчук пояснив, що законопроєктом передбачено ліквідацію строкової військової служби. Саме на заміну їй і вводять обов’язкову базову військову службу для чоловіків віком від 18 до 25 років. Але не відразу, як було в першій версії законопроєкту, а з 2025 року. Її проходитимуть у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово-облікової спеціальності. Після проходження базової служби чоловіки призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.



А військовозобов’язані, відповідно до чинних статті 22 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та статті 39 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", підлягають призову під час мобілізації. Тобто надалі такі громадяни можуть бути мобілізовані до війська до настання 25 років.



"Варто також додати, що чоловіки 18–25 років можуть обирати рік і період проходження базової військової служби до того, як їм виповниться 25 років. Таку підготовку проводитимуть у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності — тобто у всіх "післяшкільних" навчальних закладах зокрема", – розповів юрист.



Громадяни України, які не проходили військової служби до або під час навчання у ВНЗ, також проходитимуть базову військову службу. А отже, обов’язковість БВС розповсюджується не лише на студентів.



Строки базової військової служби становитимуть до п’яти місяців у мирний час, із яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох — фахова підготовка. Під час дії воєнного стану терміни буде визначено у відповідному указі президента України.



Для жінок (за винятком фармацевтів і медиків) уся військова служба залишатиметься питанням доброї волі та власного бажання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У майбутньому мобілізація в Україні може зазнати суттєвих змін. Серед нововведень, які можуть зберегтися в новій редакції закону про мобілізацію – введення базової військової підготовки та її впливу на граничний мобілізаційний вік. Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty careв статті "Роки придатності: як молодь 18–25 років може бути мобілізована" на ZN.UA. розповів, що може змінитися для юнаків 18 років і старше.Романчук зазначив, згідно із запропонованими нормами, після проходження запланованої до введення базової військової служби (БВС) потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки віком 18–25 років. Поряд із військовозобов’язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством."Тому всі обговорення щодо зменшення граничного мобілізаційного віку з 27 до 25 років виглядають уже не так гостро й актуально, оскільки до війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років. Наразі відповідно до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" ця категорія вважається призовниками й підлягає лише призову на строкову військову службу. А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише на власне бажання. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність", - пояснив юрист.Володимир Романчук пояснив, що законопроєктом передбачено ліквідацію строкової військової служби. Саме на заміну їй і вводять обов’язкову базову військову службу для чоловіків віком від 18 до 25 років. Але не відразу, як було в першій версії законопроєкту, а з 2025 року. Її проходитимуть у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово-облікової спеціальності. Після проходження базової служби чоловіки призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.А військовозобов’язані, відповідно до чинних статті 22 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та статті 39 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", підлягають призову під час мобілізації. Тобто надалі такі громадяни можуть бути мобілізовані до війська до настання 25 років."Варто також додати, що чоловіки 18–25 років можуть обирати рік і період проходження базової військової служби до того, як їм виповниться 25 років. Таку підготовку проводитимуть у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності — тобто у всіх "післяшкільних" навчальних закладах зокрема", – розповів юрист.Громадяни України, які не проходили військової служби до або під час навчання у ВНЗ, також проходитимуть базову військову службу. А отже, обов’язковість БВС розповсюджується не лише на студентів.Строки базової військової служби становитимуть до п’яти місяців у мирний час, із яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох — фахова підготовка. Під час дії воєнного стану терміни буде визначено у відповідному указі президента України.Для жінок (за винятком фармацевтів і медиків) уся військова служба залишатиметься питанням доброї волі та власного бажання.

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