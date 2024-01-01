Помер автор хіта «Daddy Cool» і засновник гурту «Boney M.»

Помер автор хіта «Daddy Cool» і засновник гурту «Boney M.»
23 січня помер засновник легендарного гурту "Boney M." і автор багатьох хітів 1980-х, німецький продюсер Франк Фаріан, справжнє ім'я якого – Франц Ройтер.

82-річний Франк загинув у власному маєтку у Маямі. Про причини смерті наразі не повідомляється. Втім, відомо, що з 2022 року знаменитості зробили операцію на серці з встановлення штучного клапану. Сумну звістку повідомили близькі родичі Фаріана, передає ТСН.

Зазначимо, музикант наприкінці 1970-х заснував власний гурт "Boney M.", назвавши його на честь австралійського детективного серіалу "Boney". Він набув всесвітньої популярності завдяки хітам "Daddy Cool", "Rasputin", "Sunny", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" та іншим. До слова, Франк Фаріан також був засновником скандального дуету "Milli Vanilli".

Загалом, за свого життя артист продав близько 800 млн платівок по всьому світу.

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Теги: смерть, зірка
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