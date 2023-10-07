У лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів у відділенні травматології





Про це Андрій Смольянінов.



Усі пацієнти з травмами звертаються у відділення екстреної меддопомоги, де відбувається огляд черговим лікарем і обирається план обстежень, зазначив ортопед-травматолог Олександр Шкльода.



"Якщо оперативного потребує, то у стаціонарне відділення, де пацієнт дообстежуєтсья ще день-два. Тоді вирішується тактика і план оперативного втручання. Після операції пацієнт перев'язується, іде на антибіотикотерапію та знеболювальні", — говорить лікар.



Чекає на операцію у відділенні ортопедії та травматології пацієнтка Світлана Козар із Луцька. З її слів, посковзнулася і впала на тротуарі в районі проспекті Відродження. Каже: удар припав на руку.



"Вперлася в руку, відчула, що не моя рука, впала на спину, йшов хлопчина, підняв мене, рука нерухома — викликала швидку", — зазначила жінка.



Зранку 23 січня у відділенні екстреної меддопомоги прийняли 22 людини, говорить ортопед-травматолог Андрій Лукашук. Говорить: пацієнтів стало трохи більше, ніж зазвичай, адже в середньому за добу може звернутися орієнтовно 30 людей.



"Деяке збільшення кількості людей є, бо погодні умови зараз такі. 22 людини звернулися зранку на прийом. Не всі травми пов'язані зі слизькою погодою, бо ніхто не відміняв побутові травми, які в домашніх умовах відбувається", — каже лікар.



З екстреного відділення у травматологію перевели бабусю лучанки Надії. Пенсіонерка травмувалася минулого тижня, впавши на слизькій дорозі на вулиці Глушець. Зі слів онуки, бабусі допоміг піднятися перехожий, який викликав "швидку".



"Вона йшла зі Старого ринку, впала і зламала ногу. Забрала її швидка, доставили в травмпункт. Там зробили рентген, то лікар сказав, що зламаний лікоть. Підготували вже бабусю до операції і будуть оператувати", — сказала лучанка.



Лікар Олександр Шкльода додав: коли є ожеледиця, слід ходити не поспішаючи. У випадку, якщо людина впала, говорить медик, можуть бути потріскування у місці болю або деформація при переломі зі зміщенням. З його слів, набряк зазвичай наростає не одразу, а орієнтовно через 6-8 годин після отримання травми.



Щоб мінімізувати травматизм під час падіння, потрібно пам'ятати про правила безпеки ходьби на слизькому тротуарі чи дорозі, розповів голова Волинської обласної федерації панкратіону та грепплінгу Михайло Савчук. Важливо, з його слів, не тримати руки в кишені, адже при падінні це призводить до найвищого ступеня травматизму.



"Коли людина підковзнулася на одну ногу і летить на бік, важливо, щоб пряма рука билася долонею об землю, щоб пом’якшити там удар. Коли підковзнулися і дві ноги пішло вперед, тіло падає назад — страхуємося двома руками, а голова притискається", — додав Михайло Савчук.

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