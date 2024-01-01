Курс валют у Луцьку на 24 січня

Курс валют у Луцьку на 24 січня
24 січня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.42, а продають за 41.83.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.36, а продають за 9.57.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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