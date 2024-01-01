Захисники ліквідували близько 840 окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,



танків ‒ 6227 (+13) од,



бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,



артилерійських систем – 9008 (+61) од,



РСЗВ – 971 (+1) од,



засоби ППО ‒ 659 (+2) од,



літаків – 331 (+0) од,



гелікоптерів – 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),



крилаті ракети ‒ 1842 (+22),



кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



підводні човни - 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,



спеціальна техніка ‒ 1416 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники ліквідували близько 840 окупантів за добу.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,танків ‒ 6227 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,артилерійських систем – 9008 (+61) од,РСЗВ – 971 (+1) од,засоби ППО ‒ 659 (+2) од,літаків – 331 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),крилаті ракети ‒ 1842 (+22),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,спеціальна техніка ‒ 1416 (+7).

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