Захисники ліквідували близько 840 окупантів за добу
Сьогодні, 09:30
Українські захисники ліквідували близько 840 окупантів за добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,
танків ‒ 6227 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,
артилерійських систем – 9008 (+61) од,
РСЗВ – 971 (+1) од,
засоби ППО ‒ 659 (+2) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
крилаті ракети ‒ 1842 (+22),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 1416 (+7).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,
танків ‒ 6227 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,
артилерійських систем – 9008 (+61) од,
РСЗВ – 971 (+1) од,
засоби ППО ‒ 659 (+2) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
крилаті ракети ‒ 1842 (+22),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 1416 (+7).
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