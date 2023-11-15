На північному кордоні створили підрозділи, які знищуватимуть ворожі ДРГ, – Наєв

На північному кордоні створили підрозділи, які знищуватимуть ворожі ДРГ, – Наєв
На північному кордоні створили контрдиверсійні резерви, які протистоятимуть ворожим диверсійним групам.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Ворог невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Лише за минулу добу росія випустила десятки ракет по наших містах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

"Проте не лише в повітряному просторі противник активізував свої сили. Зафіксовано спроби перетину державного кордону диверсійними групами.

Саме тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації", - йдеться в повідомленні.

Наєв здійснив перевірку проведення підготовки воїнів та рівня їхньої навченості, а також організації бойової служби. Всі воїни працюють цілодобово, є професіоналами військової справи.


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Теги: північний кордон, Наєв
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