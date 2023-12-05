На Волині згоріла хата-пустка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди с. Журавичі, які о 19:49 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 23 січня, о 19:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу закинутого житлового будинку в с. Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди с. Журавичі, які о 19:49 ліквідували загорання.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

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