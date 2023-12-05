На Волині згоріла хата-пустка
Сьогодні, 10:10
Вчора, 23 січня, о 19:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу закинутого житлового будинку в с. Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди с. Журавичі, які о 19:49 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди с. Журавичі, які о 19:49 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злетів у кювет вантажний бус. ФОТО
Сьогодні, 10:36
На Волині згоріла хата-пустка
Сьогодні, 10:10
Захисники ліквідували близько 840 окупантів за добу
Сьогодні, 09:30