На Волині згоріла хата-пустка

На Волині згоріла хата-пустка
Вчора, 23 січня, о 19:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу закинутого житлового будинку в с. Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди с. Журавичі, які о 19:49 ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, будинок, пожежа
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