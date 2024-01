У місті на Волині закуповують 20 безпілотників для війська

Виконавчий комітет Володимирської міської ради оголосив тендер на придбання техніки для військових. Для Збройних Сил України планують закупити 20 квадрокоптерів.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передає ІА Волинські новини Очікувана вартість закупівлі становить 2,140 мільйона гривень.Як вказано в супровідній документації, Володимирська міська рада має намір придбати 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.Безпілотники мають поставити до 1 березня 2024 року.