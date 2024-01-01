У місті на Волині закуповують 20 безпілотників для війська





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, передає ІА



Очікувана вартість закупівлі становить 2,140 мільйона гривень.



Як вказано в супровідній документації, Володимирська міська рада має намір придбати 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.



Безпілотники мають поставити до 1 березня 2024 року.





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