На війні загинув Герой з Волині Олександр Ющенко

На війні загинув Герой з Волині Олександр Ющенко
Штаб-сержант Олександр Ющенко загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.

Про це написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Ющенко Олександр, 29 червня 1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду головного сержанта.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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