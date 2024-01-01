На війні загинув Герой з Волині Олександр Ющенко
24 квітень, 22:01
Штаб-сержант Олександр Ющенко загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.
Про це написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ющенко Олександр, 29 червня 1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду головного сержанта.
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Про це написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ющенко Олександр, 29 червня 1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду головного сержанта.
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