Базарний день у Луцьку: скільки коштують великодні кошики та прикраси до них

Базарний день у Луцьку: скільки коштують великодні кошики та прикраси до них
Цьогорічний Великдень припадає на 5 травня. Залишилося менш ніж два тижні, тож варто починати готувати святковий кошик.

А де купити і скільки коштують кошики в Луцьку – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».

На ринку у Луцьку є різні кошики. Менші по 400-500 грн, а більше – по 600 грн.

Ціна залежить від розміру кошика. Продавчиня зазначила, що її кошики привезені із Закарпаття.

Також додала, що мода зараз на білі кошики, вони більше в попиті.

Серед прикрас для великодніх кошиків – зайчики, курочки, декоративні квіти зі стрічками та вишиті рушники. Ціни на оздоблення варіюються.

В більшості регіонів України прийняти прикрашати кошики зеленню.

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Теги: кошики, великдень, ціна
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