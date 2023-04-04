Базарний день у Луцьку: скільки коштують великодні кошики та прикраси до них
Сьогодні, 22:16
Цьогорічний Великдень припадає на 5 травня. Залишилося менш ніж два тижні, тож варто починати готувати святковий кошик.
А де купити і скільки коштують кошики в Луцьку – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».
На ринку у Луцьку є різні кошики. Менші по 400-500 грн, а більше – по 600 грн.
Ціна залежить від розміру кошика. Продавчиня зазначила, що її кошики привезені із Закарпаття.
Також додала, що мода зараз на білі кошики, вони більше в попиті.
Серед прикрас для великодніх кошиків – зайчики, курочки, декоративні квіти зі стрічками та вишиті рушники. Ціни на оздоблення варіюються.
В більшості регіонів України прийняти прикрашати кошики зеленню.
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А де купити і скільки коштують кошики в Луцьку – дізнавались журналісти телеканалу «КонкурентTV».
На ринку у Луцьку є різні кошики. Менші по 400-500 грн, а більше – по 600 грн.
Ціна залежить від розміру кошика. Продавчиня зазначила, що її кошики привезені із Закарпаття.
Також додала, що мода зараз на білі кошики, вони більше в попиті.
Серед прикрас для великодніх кошиків – зайчики, курочки, декоративні квіти зі стрічками та вишиті рушники. Ціни на оздоблення варіюються.
В більшості регіонів України прийняти прикрашати кошики зеленню.
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