Кавун, диня та персики: скільки коштують у Луцьку





Яка ціна на імпортні смаколики та чи різняться ринкові ціни від супермаркету? - передає



В середньому ціна на ринку за кілограм іспанських інжирних персиків – 550 гривень. Втім, у супермаркеті ціна менша – 360 гривень за кіло, але не вказана країна з якої імпортувався товар.



Загалом, ціна залежить від країни виробника, тому й вартість може різнитися.



За 100 грам нектарину у супермаркеті прийдеться заплатити 30 гривень, тобто 300 гривень за кілограм. На ринку ціна значно вища – 450 гривень за кіло іспанського нектарину.



Ціни на дині у супермаркетах відрізняються, наприклад, у Сільпо за кілограм дині Валенсія, потрібно заплатити 129 гривень, у Там Тамі – 230 за кілограм імпортованої з Бразилії дині. На ринку ціна трішки вища – в середньому 250 за кіло іспанської дині.



Продавчиня одного з магазинів на ринку каже, що люди з обережністю поглядають на товар, але все-таки купують.



«Оскільки зараз не сезон, то люди дивляться з обережністю, але часто запитують про ціну. Люди купують, звісно не всі, але частина моїх клієнтів щоразу купує імпортні смаколики. Ось сьогодні я продала 2 дині та один кавун за 2050 гривень», – каже жінка.



Кавун можна покуштувати заплативши 180 гривень за кілограм на ринку або ж 136 гривень за кіло у супермаркеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже декілька місяців на ринках в Луцьку можна придбати лохину, полуницю, черешню та першу городину. А зовсім нещодавно на прилавках з’явилися кавуни, дині, нектарини та інжирні персики.Яка ціна на імпортні смаколики та чи різняться ринкові ціни від супермаркету? - передає ВСН В середньому ціна на ринку за кілограм іспанських інжирних персиків – 550 гривень. Втім, у супермаркеті ціна менша – 360 гривень за кіло, але не вказана країна з якої імпортувався товар.Загалом, ціна залежить від країни виробника, тому й вартість може різнитися.За 100 грам нектарину у супермаркеті прийдеться заплатити 30 гривень, тобто 300 гривень за кілограм. На ринку ціна значно вища – 450 гривень за кіло іспанського нектарину.Ціни на дині у супермаркетах відрізняються, наприклад, у Сільпо за кілограм дині Валенсія, потрібно заплатити 129 гривень, у Там Тамі – 230 за кілограм імпортованої з Бразилії дині. На ринку ціна трішки вища – в середньому 250 за кіло іспанської дині.Продавчиня одного з магазинів на ринку каже, що люди з обережністю поглядають на товар, але все-таки купують.«Оскільки зараз не сезон, то люди дивляться з обережністю, але часто запитують про ціну. Люди купують, звісно не всі, але частина моїх клієнтів щоразу купує імпортні смаколики. Ось сьогодні я продала 2 дині та один кавун за 2050 гривень», – каже жінка.Кавун можна покуштувати заплативши 180 гривень за кілограм на ринку або ж 136 гривень за кіло у супермаркеті.

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