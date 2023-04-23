Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків

Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків
Кабінет міністрів заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки на Батьківщині.

Про це йдеться в постанові уряду, передає ТСН.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.

Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

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Теги: паспорти, Україна, МЗС
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