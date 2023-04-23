Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків
Сьогодні, 01:30
Кабінет міністрів заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки на Батьківщині.
Про це йдеться в постанові уряду, передає ТСН.
"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.
Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в постанові уряду, передає ТСН.
"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.
Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків
Сьогодні, 01:30
25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кавун, диня та персики: скільки коштують у Луцьку
24 квітень, 23:11
Україну знову накрив пил із Сахари: чи є небезпека
24 квітень, 22:46