Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків





Про це йдеться в постанові уряду, передає



"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.



Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.



Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки на Батьківщині.Про це йдеться в постанові уряду, передає ТСН "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

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