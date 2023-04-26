На Волині завершують посів ярої пшениці, гороху та ячменю
Сьогодні, 05:16
У Волинській області завершують посів ярої пшениці, гороху та ячменю.
Про це повідомили на торінці Волинської ОВА у Фейсбуку.
Незважаючи на похолодання, волинські аграрії активно продовжують весняно-польові роботи. Як повідомляє начальник ОВА Юрій Погуляйко, за минулий тиждень на Волині висіяно понад 75 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Зокрема:
яра пшениця на площі 11,5 тис. га (96% від прогнозу);
ярий ячмінь – на площі 23 тис. га (92%);
овес – 32 тис. га (89%);
горох – 2,1 тис. га (95,5%);
цукрові буряки – 9,5 тис. га (79%);
кукурудза на зерно – 7 тис. га (12,7%);
соняшник – 15 тис. га (47%).
«Відтак, на Волині практично завершили посів ярих пшениці та тритикале, гороху і ячменю», – зазначив очільник області.
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Про це повідомили на торінці Волинської ОВА у Фейсбуку.
Незважаючи на похолодання, волинські аграрії активно продовжують весняно-польові роботи. Як повідомляє начальник ОВА Юрій Погуляйко, за минулий тиждень на Волині висіяно понад 75 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Зокрема:
яра пшениця на площі 11,5 тис. га (96% від прогнозу);
ярий ячмінь – на площі 23 тис. га (92%);
овес – 32 тис. га (89%);
горох – 2,1 тис. га (95,5%);
цукрові буряки – 9,5 тис. га (79%);
кукурудза на зерно – 7 тис. га (12,7%);
соняшник – 15 тис. га (47%).
«Відтак, на Волині практично завершили посів ярих пшениці та тритикале, гороху і ячменю», – зазначив очільник області.
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