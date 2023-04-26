На Волині завершують посів ярої пшениці, гороху та ячменю

У Волинській області завершують посів ярої пшениці, гороху та ячменю.Про це повідомили на торінці Волинської ОВА у Фейсбуку.Незважаючи на похолодання, волинські аграрії активно продовжують весняно-польові роботи. Як повідомляє начальник ОВА, за минулий тиждень на Волині висіяно понад 75 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Зокрема:яра пшениця на площі 11,5 тис. га (96% від прогнозу);ярий ячмінь – на площі 23 тис. га (92%);овес – 32 тис. га (89%);горох – 2,1 тис. га (95,5%);цукрові буряки – 9,5 тис. га (79%);кукурудза на зерно – 7 тис. га (12,7%);соняшник – 15 тис. га (47%).«Відтак, на Волині практично завершили посів ярих пшениці та тритикале, гороху і ячменю», – зазначив очільник області.