З позицій — на реабілітацію: для бійців 14 ОМБр відкрили пункт психологічної допомоги





Про це Надія Замрига. Де саме розташований пункт психологічної допомоги військові не називають у цілях безпеки.



Ідею відкрити такий пункт команда психологів 3-ї групи психологічного супроводу бригади виношували довго. Реалізувати усе задумане змогли в січні 2024-го. Відтоді щотижня приймають бійців. Курс триває 5 днів, після чого військові знову повертаються до виконання бойових завдань.



Один із видів реабілітації, яку пропонують захисникам — катання верхи на конях.



"Сюди хлопці приїжджають дуже зажаті, але коли вони чешуть гриви коням, годують їх, катаються... Це саме той переломний момент, коли спілкування з тваринами дає відчуття, що ти живий, що у світі ще є багато чого класного", — розповіла психологиня Оксана, яка допомагає військовим.



Як розповіла психологиня Вікторія, намагаються працювати із бійцями ще у підрозділах, коли вони тільки повертаються з окопів на перепочинок. "Коли ми із ними спілкуємося, то зразу визначаємо, яка людина потребує психологічної допомоги. Якщо ми бачимо у бійця гострі ознаки — одразу направляємо сюди (в пункт психологічної допомоги)", — говорить фахівчиня.



Ще одне із найулюбленіших занять бійців на реабілітації — риболовля, каже психолог Максим. З його слів, це теж гарний метод розслабитися і відволіктися від думок про майбутнє і ситуацію на фронті.



В окремі дні до бійців також приїздить капелан Ігор Бігун. З його слів, з військовими, які ще вчора були на позиціях, проводить групові та індивідуальні бесіди. "Вони повернуться додому не такими, як йшли на війну. Ми стараємося їх підготувати і до цього в тому числі", — каже капелан.



Впродовж усього тижня військовим пропонують масажі, аромотерапію... Також у пункті психологічної допомоги є лазня. Для кожної з груп також запрошують артистів і влаштовують концерти біля вогнища.



"Ми тут не просто так, не для галочки, тому що є якийсь наказ. Ми тут для того, щоб пацикам було класно. Щоб їм трохи поміняти картинку, — додає психолог Максим. — Ми бачимо результат, у п'ятницю, в останній день реабілітації, завжди є усмішки".



Як додали у бригаді, наразі з бійцями на передовій у третій групі психологічного супроводу працюють шестеро психологів.

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