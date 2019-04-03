З позицій — на реабілітацію: для бійців 14 ОМБр відкрили пункт психологічної допомоги

З позицій — на реабілітацію: для бійців 14 ОМБр відкрили пункт психологічної допомоги
У 14 окремій механізованій бригаді для бійців створили пункт психологічної допомоги. На реабілітацію направляють тих, кому потрібні відпочинок і допомога одразу після виконання бойових завдань.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига. Де саме розташований пункт психологічної допомоги військові не називають у цілях безпеки.

Ідею відкрити такий пункт команда психологів 3-ї групи психологічного супроводу бригади виношували довго. Реалізувати усе задумане змогли в січні 2024-го. Відтоді щотижня приймають бійців. Курс триває 5 днів, після чого військові знову повертаються до виконання бойових завдань.

Один із видів реабілітації, яку пропонують захисникам — катання верхи на конях.

"Сюди хлопці приїжджають дуже зажаті, але коли вони чешуть гриви коням, годують їх, катаються... Це саме той переломний момент, коли спілкування з тваринами дає відчуття, що ти живий, що у світі ще є багато чого класного", — розповіла психологиня Оксана, яка допомагає військовим.

Як розповіла психологиня Вікторія, намагаються працювати із бійцями ще у підрозділах, коли вони тільки повертаються з окопів на перепочинок. "Коли ми із ними спілкуємося, то зразу визначаємо, яка людина потребує психологічної допомоги. Якщо ми бачимо у бійця гострі ознаки — одразу направляємо сюди (в пункт психологічної допомоги)", — говорить фахівчиня.

Ще одне із найулюбленіших занять бійців на реабілітації — риболовля, каже психолог Максим. З його слів, це теж гарний метод розслабитися і відволіктися від думок про майбутнє і ситуацію на фронті.

В окремі дні до бійців також приїздить капелан Ігор Бігун. З його слів, з військовими, які ще вчора були на позиціях, проводить групові та індивідуальні бесіди. "Вони повернуться додому не такими, як йшли на війну. Ми стараємося їх підготувати і до цього в тому числі", — каже капелан.

Впродовж усього тижня військовим пропонують масажі, аромотерапію... Також у пункті психологічної допомоги є лазня. Для кожної з груп також запрошують артистів і влаштовують концерти біля вогнища.

"Ми тут не просто так, не для галочки, тому що є якийсь наказ. Ми тут для того, щоб пацикам було класно. Щоб їм трохи поміняти картинку, — додає психолог Максим. — Ми бачимо результат, у п'ятницю, в останній день реабілітації, завжди є усмішки".

Як додали у бригаді, наразі з бійцями на передовій у третій групі психологічного супроводу працюють шестеро психологів.

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Теги: воїни, реабілітація
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