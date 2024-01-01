Захисники ліквідували ще більше тисячі російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 462980 (+1040)



- танків - 7255 (+13)



- бойових броньованих машин - 13942 (+14)



- артилерійських систем - 11836 (+28)



- РСЗВ - 1049 (+1)



- засоби ППО - 772 (+1)



- літаків - 348 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10)



- крилаті ракети - 2118 (+1)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57)



- спеціальна техніка - 1946 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом hосія вже втратила в Україні майже 463 000 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу - близько 462980 (+1040)- танків - 7255 (+13)- бойових броньованих машин - 13942 (+14)- артилерійських систем - 11836 (+28)- РСЗВ - 1049 (+1)- засоби ППО - 772 (+1)- літаків - 348 (+0)- гелікоптерів - 325 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10)- крилаті ракети - 2118 (+1)- кораблі / катери - 26 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57)- спеціальна техніка - 1946 (+2).Дані уточнюються.

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