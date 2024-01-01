Захисники ліквідували ще більше тисячі російських окупантів

Захисники ліквідували ще більше тисячі російських окупантів
Загалом hосія вже втратила в Україні майже 463 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 462980 (+1040)

- танків - 7255 (+13)

- бойових броньованих машин - 13942 (+14)

- артилерійських систем - 11836 (+28)

- РСЗВ - 1049 (+1)

- засоби ППО - 772 (+1)

- літаків - 348 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10)

- крилаті ракети - 2118 (+1)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57)

- спеціальна техніка - 1946 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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