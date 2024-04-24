Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова КМУ





Про це пише



"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.



Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в повідомленні.



Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.



В МЗС України зазначили, що підприємство ДП "Документ", яке виготовляє документи для українців, "не входить до сфери управління МЗС".



У відомстві наголосили, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ": "ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України".



Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін.



Зокрема, консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.



11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.



23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.



МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.Про це пише Українська правда з посиланням на постанову Кабміну."Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в повідомленні.Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.В МЗС України зазначили, що підприємство ДП "Документ", яке виготовляє документи для українців, "не входить до сфери управління МЗС".У відомстві наголосили, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ": "ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України".Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін.Зокрема, консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.23 квітня міністр закордонних справ Українипідтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

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