Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова КМУ

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова КМУ
Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Про це пише Українська правда з посиланням на постанову Кабміну.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

В МЗС України зазначили, що підприємство ДП "Документ", яке виготовляє документи для українців, "не входить до сфери управління МЗС".

У відомстві наголосили, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ": "ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України".

Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін.

Зокрема, консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: паспорти, чоловіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Сьогодні, 10:10
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова КМУ
Сьогодні, 09:50
Росія завдала удару по Черкащині: поранені щонайменше 6 людей
Сьогодні, 09:39
Захисники ліквідували ще більше тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
«Сірий» паспорт: як українці за кордоном намагаються обійти обмеження щодо консульських послуг «Сірий» паспорт: як українці за кордоном намагаються обійти обмеження щодо консульських послуг
Сьогодні, 07:15
Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків
Сьогодні, 01:30
МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ
23 квітень, 12:15
Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico
17 квітень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
 0
Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Сьогодні, 10:10
 0
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова КМУ
Сьогодні, 09:50
 0
Росія завдала удару по Черкащині: поранені щонайменше 6 людей
Сьогодні, 09:39
 0
Захисники ліквідували ще більше тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8