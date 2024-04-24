Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Сьогодні, 10:10
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що ЗСУ втратили частину територій на сході, зокрема, Авдіївку через затримку зі схваленням допомоги Україні.
Про це Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".
"Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу.
Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але українські Збройні сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.
"І цілком можливо, що в прийдешні роки росія може здобути додаткові тактичні досягнення", – вказав Салліван, згадавши зокрема спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на схід від Авдіївки.
"Факт полягає в тому, що в нас піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", – підсумував представник Білого дому.
Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
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Про це Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".
"Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу.
Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але українські Збройні сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.
"І цілком можливо, що в прийдешні роки росія може здобути додаткові тактичні досягнення", – вказав Салліван, згадавши зокрема спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на схід від Авдіївки.
"Факт полягає в тому, що в нас піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", – підсумував представник Білого дому.
Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
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