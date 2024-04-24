Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі

Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території.



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"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", – сказав Косіняк-Каміш.



Втім, він не повідомив подробиць, як Польща допоможе це зробити.



"Будь-яка підтримка можлива", – відповів Косіняк-Каміш на запитання, як Польща відреагує на звернення України щодо допомоги.



Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.



Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.



Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном.



Згодом Міністерство закордонних справ оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.



На такий крок України відреагувала Єврокомісія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщізаявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters."Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", – сказав Косіняк-Каміш.Втім, він не повідомив подробиць, як Польща допоможе це зробити."Будь-яка підтримка можлива", – відповів Косіняк-Каміш на запитання, як Польща відреагує на звернення України щодо допомоги.Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на, які тимчасово перебувають за кордоном.Згодом Міністерство закордонних справ оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.На такий крок України відреагувала Єврокомісія.

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