Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП взяли під варту

Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП взяли під варту
Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія взяли під варту без можливості внесення застави — його підозрюють у «зливі» позицій Сил оборони та безпеки України.

Про це у телеграмі повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2023 року священнослужитель під час своєї проповіді розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції та інших сил оборони України на території Святогірської міської громади.

Служба безпеки вважає це завуальованою передачею інформації. Якщо його провину доведуть, він отримає до 8 років ув'язнення.

Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП взяли під варту

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Теги: Московський патріархат, Україна
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