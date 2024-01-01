Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП взяли під варту
Сьогодні, 11:09
Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія взяли під варту без можливості внесення застави — його підозрюють у «зливі» позицій Сил оборони та безпеки України.
Про це у телеграмі повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, у вересні 2023 року священнослужитель під час своєї проповіді розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції та інших сил оборони України на території Святогірської міської громади.
Служба безпеки вважає це завуальованою передачею інформації. Якщо його провину доведуть, він отримає до 8 років ув'язнення.
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Про це у телеграмі повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, у вересні 2023 року священнослужитель під час своєї проповіді розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції та інших сил оборони України на території Святогірської міської громади.
Служба безпеки вважає це завуальованою передачею інформації. Якщо його провину доведуть, він отримає до 8 років ув'язнення.
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