Позиції ЗСУ на Донеччині росіянам «злив» митрополит УПЦ МП

Позиції ЗСУ на Донеччині росіянам «злив» митрополит УПЦ МП
СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який «підказав» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія.

За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

Це відбулося під час його літургії.

Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.

Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію рф «громадянським конфліктом».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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