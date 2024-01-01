Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині

Прикордонник на псевдоіз перших днів широкомасштабного збройного вторгнення рф. Воїн пройшов фахову підготовку та проходить службу у протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Сила волі та чудові навички у володінні протитанковою зброєю допомогли прикордоннику вижити та знищити бронетехніку окупантів. «Під вечір на нашу позицію приїхали ворожі танк та БМП. Танка ми навіть спочатку не побачили, а побачили БМП, що їде повним ходом. Бойова машина зупинилась від підриву міни й уже потім я її добив з РПГ», – пригадав бій прикордонник.«Відчуття – це страх. Бо ти бачиш, як на тебе ломиться така машина і страшно щось робити, але потім чи рефлекс спрацював. Захотілося жити – взяв РПГ й почав стріляти», – поділився своїми відчуттями військовослужбовець.Після влучного пострілу розслаблятися було ніколи, адже ще необхідно було ліквідувати живу силу противника, яка намагалась захопити позицію.«Спочатку добивали ворожу піхоту, а потім, вже як штурм пройшов, якась радість була. Але радість не, тому що підбив, а радість, тому що живий», –сказав «Лезо».А найбільше прикордонник радів би від можливості зустрітися з сімʼєю, дітьми. Проте доводиться стримувати загарбників на сході, щоб ворожа навала не просунулася далі. «Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене вдома сімʼя, двоє маленьких діток, хочеться бути з ними. Але мусимо бути тут, мусимо стримувати, мусимо боротися», – резюмував боєць.