Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині

Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині
Прикордонник на псевдо Лезо із перших днів широкомасштабного збройного вторгнення рф захищає Батьківщину у Волинському загоні. Воїн пройшов фахову підготовку та проходить службу у протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

Сила волі та чудові навички у володінні протитанковою зброєю допомогли прикордоннику вижити та знищити бронетехніку окупантів. «Під вечір на нашу позицію приїхали ворожі танк та БМП. Танка ми навіть спочатку не побачили, а побачили БМП, що їде повним ходом. Бойова машина зупинилась від підриву міни й уже потім я її добив з РПГ», – пригадав бій прикордонник.

«Відчуття – це страх. Бо ти бачиш, як на тебе ломиться така машина і страшно щось робити, але потім чи рефлекс спрацював. Захотілося жити – взяв РПГ й почав стріляти», – поділився своїми відчуттями військовослужбовець.

Після влучного пострілу розслаблятися було ніколи, адже ще необхідно було ліквідувати живу силу противника, яка намагалась захопити позицію.

«Спочатку добивали ворожу піхоту, а потім, вже як штурм пройшов, якась радість була. Але радість не, тому що підбив, а радість, тому що живий», –сказав «Лезо».

А найбільше прикордонник радів би від можливості зустрітися з сімʼєю, дітьми. Проте доводиться стримувати загарбників на сході, щоб ворожа навала не просунулася далі. «Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене вдома сімʼя, двоє маленьких діток, хочеться бути з ними. Але мусимо бути тут, мусимо стримувати, мусимо боротися», – резюмував боєць.

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Теги: прикордонники, війна
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