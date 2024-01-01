Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14°.
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