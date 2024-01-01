Скандал між вдовою воїна та рестораном «Жито»: журналісти перевірили, чи досі відмовляють у закладі в проведені поминальних обідів
Сьогодні, 20:35
Між лучанкою Іванною Цюх і рестораном «Жито» розгорівся скандал. Вдові військового відмовили у влаштуванні поминального обіду в загальній залі. Чоловік Іванни Олександр Гнатюк загинув рік тому поблизу Бахмута.
Про те, що каже ресторанний комплекс поблизу Луцька та чи справді відмовляє в поминальних обідах, йдеться в сюжеті 12 Каналу, пише ІА «Волинські новини».
«Я запитала, чи можна провести роковини по моєму чоловікові з 13:00 до 15:00 на 27 людей. На це мені відповіли: «Звичайно, можна». Запитали, чи влаштовує великий зал. Я сказала, що влаштовує будь-який зал, де можна зібрати людей, де буде тепло, смачно», – каже Іванна Цюх.
Коли адміністратор закладу вкотре почув, що це буде саме поминальний обід, відразу змінив думку.
«Як почув, що це поминальний обід, відразу було видно, що дуже змінився. «Почекайте. Я зараз мушу відлучитися». Дав мені аркуш із правилами їхнього закладу», – каже вдова Героя.
Коли повернувся, то запропонував два варіанти.
«Я змушений вам відмовити або запропонувати бесідки». Я запитую: ви прогноз погоди дивитеся, я не зрозуміла про бесідки, в чому проблема? «Бо в нас такі правила». Я тільки-но дивилася ваші правила і цього не бачила. «А це не прописано». Як не прописано? «Це я вам заявляю. Це така наша політика», – розповідає Іванна Цюх.
Обурила ця ситуація й маму Олександра.
«Ну якщо відкритим текстом, то ми будемо заважати. Як так? Там на передовій вони не заважають, а тут заважають? Коли Іванка сказала, що пішла в сусідній ресторан і там сказали, що це постійно звідти повертаються люди, плачуть і кажуть, що їх отак спроваджують, це було дуже образливо», – каже Інна Гнатюк.
Журналісти вирішили перевірити, чи справді в ресторані «Жито» не хочуть проводити поминальні обіди, та спробувати замовити столик на таку подію. Їм не відмовили, але теж запропонували закриту альтанку. Наголосили, що вона опалюється і вміщає до 35 людей. Імовірно, це саме та альтанка, як пізніше пояснили в ресторані, яку запропонували Іванні Цюх. Але пояснили все ж не геть зрозуміло.
Офіційний коментар у ресторані давати відмовилися. Не коментували нічого дві доби. Урешті в соцмережах виклали своє бачення ситуації.
«Ми написали слова вибачення Іванні та телефонували, щоб поспілкуватися з нею. В цьому випадку було запропоновано варіанти проведення у відокремленій, закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь яку пору року... Якщо не вдається, нам дуже жаль та ми самі пропонуємо знайти інший заклад», – йдеться в дописі ресторану «Жито».
«Вона справді просила вибачення. Нібито це не концепція. Я не знаю. Тепер це її питання», – наголошує Іванна Цюх.
Як додає, особистої образи на заклад не тримає: «Я не хочу, щоб палили «Жито» чи щоб його закривали. Там гарний заклад. Але я хочу, щоб отаких політик, отаких концепцій не було ніде: в жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі цього не має бути. Дико заплющувати очі на те, що відбувається війна, тим паче – ресторану, біля якого щодня везуть хлопців».
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Про те, що каже ресторанний комплекс поблизу Луцька та чи справді відмовляє в поминальних обідах, йдеться в сюжеті 12 Каналу, пише ІА «Волинські новини».
«Я запитала, чи можна провести роковини по моєму чоловікові з 13:00 до 15:00 на 27 людей. На це мені відповіли: «Звичайно, можна». Запитали, чи влаштовує великий зал. Я сказала, що влаштовує будь-який зал, де можна зібрати людей, де буде тепло, смачно», – каже Іванна Цюх.
Коли адміністратор закладу вкотре почув, що це буде саме поминальний обід, відразу змінив думку.
«Як почув, що це поминальний обід, відразу було видно, що дуже змінився. «Почекайте. Я зараз мушу відлучитися». Дав мені аркуш із правилами їхнього закладу», – каже вдова Героя.
Коли повернувся, то запропонував два варіанти.
«Я змушений вам відмовити або запропонувати бесідки». Я запитую: ви прогноз погоди дивитеся, я не зрозуміла про бесідки, в чому проблема? «Бо в нас такі правила». Я тільки-но дивилася ваші правила і цього не бачила. «А це не прописано». Як не прописано? «Це я вам заявляю. Це така наша політика», – розповідає Іванна Цюх.
Обурила ця ситуація й маму Олександра.
«Ну якщо відкритим текстом, то ми будемо заважати. Як так? Там на передовій вони не заважають, а тут заважають? Коли Іванка сказала, що пішла в сусідній ресторан і там сказали, що це постійно звідти повертаються люди, плачуть і кажуть, що їх отак спроваджують, це було дуже образливо», – каже Інна Гнатюк.
Журналісти вирішили перевірити, чи справді в ресторані «Жито» не хочуть проводити поминальні обіди, та спробувати замовити столик на таку подію. Їм не відмовили, але теж запропонували закриту альтанку. Наголосили, що вона опалюється і вміщає до 35 людей. Імовірно, це саме та альтанка, як пізніше пояснили в ресторані, яку запропонували Іванні Цюх. Але пояснили все ж не геть зрозуміло.
Офіційний коментар у ресторані давати відмовилися. Не коментували нічого дві доби. Урешті в соцмережах виклали своє бачення ситуації.
«Ми написали слова вибачення Іванні та телефонували, щоб поспілкуватися з нею. В цьому випадку було запропоновано варіанти проведення у відокремленій, закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь яку пору року... Якщо не вдається, нам дуже жаль та ми самі пропонуємо знайти інший заклад», – йдеться в дописі ресторану «Жито».
«Вона справді просила вибачення. Нібито це не концепція. Я не знаю. Тепер це її питання», – наголошує Іванна Цюх.
Як додає, особистої образи на заклад не тримає: «Я не хочу, щоб палили «Жито» чи щоб його закривали. Там гарний заклад. Але я хочу, щоб отаких політик, отаких концепцій не було ніде: в жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі цього не має бути. Дико заплющувати очі на те, що відбувається війна, тим паче – ресторану, біля якого щодня везуть хлопців».
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