100 ОМБр передислокували на Донеччину

Підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.Про це 24 квітня повідомили на сторінці бригади у Фейсбук. До цього військові воювали, зокрема, на Луганщині та Лиманському напрямку."Напрямок справді "гарячий", ситуація є складною, але залишається і залишатиметься контрольованою. Підрозділи 100 омбр вкотре демонструють стійкість, відбиваючи масовані ворожі штурми і "вгризаючись" у ґрунти Донбасу", — йдеться у заяві пресцентру бригади.Військові також закликали волинян не зважати на інформаційні "вкиди" і спиратися на офіційні джерела інформації.