100 ОМБр передислокували на Донеччину

100 ОМБр передислокували на Донеччину
Підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.

Про це 24 квітня повідомили на сторінці бригади у Фейсбук. До цього військові воювали, зокрема, на Луганщині та Лиманському напрямку.

"Напрямок справді "гарячий", ситуація є складною, але залишається і залишатиметься контрольованою. Підрозділи 100 омбр вкотре демонструють стійкість, відбиваючи масовані ворожі штурми і "вгризаючись" у ґрунти Донбасу", — йдеться у заяві пресцентру бригади.

Військові також закликали волинян не зважати на інформаційні "вкиди" і спиратися на офіційні джерела інформації.

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Теги: 100 бригада, Донеччина
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