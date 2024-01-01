100 ОМБр передислокували на Донеччину
Сьогодні, 21:44
Підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.
Про це 24 квітня повідомили на сторінці бригади у Фейсбук. До цього військові воювали, зокрема, на Луганщині та Лиманському напрямку.
"Напрямок справді "гарячий", ситуація є складною, але залишається і залишатиметься контрольованою. Підрозділи 100 омбр вкотре демонструють стійкість, відбиваючи масовані ворожі штурми і "вгризаючись" у ґрунти Донбасу", — йдеться у заяві пресцентру бригади.
Військові також закликали волинян не зважати на інформаційні "вкиди" і спиратися на офіційні джерела інформації.
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Про це 24 квітня повідомили на сторінці бригади у Фейсбук. До цього військові воювали, зокрема, на Луганщині та Лиманському напрямку.
"Напрямок справді "гарячий", ситуація є складною, але залишається і залишатиметься контрольованою. Підрозділи 100 омбр вкотре демонструють стійкість, відбиваючи масовані ворожі штурми і "вгризаючись" у ґрунти Донбасу", — йдеться у заяві пресцентру бригади.
Військові також закликали волинян не зважати на інформаційні "вкиди" і спиратися на офіційні джерела інформації.
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