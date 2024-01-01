Як вибрати 3G/4G модем для вашого мобільного пристрою

Як вибрати 3G/4G модем для вашого мобільного пристрою
Бути постійно на зв’язку та мати стабільний доступ до мережі інтернет — усе це не примхи, а ключові потреби сучасності. Кожен із нас хоче вчасно дізнатися новини, перевірити пошту, приєднатися до семінарів та конференцій. Щоб завжди бути в мережі, варто мати спеціальні девайси з підтримкою 3G/4G. Якісний модем купити можна в інтернет-магазині GOODOK. Що це таке і як вибрати сучасний пристрій — читайте нижче.

Для чого потрібен портативний модем


Навіщо використовувати портативний модем, якщо можна вставити сімку безпосередньо у пристрій? По-перше, не всі гаджети мають слот для сім-карти. Наприклад, деякі моделі планшетів позбавлені цієї опції, а в ноутбуках такої можливості взагалі не передбачено. По-друге, саме використання 3G/4G має низку важливих переваг:

  • стабільний потужний сигнал і якісне з’єднання, де б ви не знаходилися;

  • можливість мати запасний варіант підключення від іншого оператора зв’язку;

  • роздача інтернету на декілька пристроїв одночасно (за умови наявності Wi-Fi-адаптера);

  • стабільна робота в мережі за відсутності підключення стаціонарного інтернету (наприклад, на дачі або на природі).


    • Використовувати модем зручно та просто. Не потрібно робити жодних складних налаштувань — упорається навіть дитина. За розміром такий модем нагадує маленьку флешку. Ви можете завжди мати його під рукою, щоб за необхідності приєднатися до інтернету.

    Як вибрати 3G/4G модем


    Вибираючи пристрій, варто звернути увагу лише на кілька пунктів:

  • стандарт зв’язку, що підтримується мобільним оператором;

  • швидкість передачі даних;

  • наявність Wi-Fi-модуля;

  • підтримка додаткової карти пам’яті;

  • наявність слота для додаткової антени.

    • Якщо важко самостійно визначитися з характеристиками моделі, зверніться до фахівців. Наприклад, в інтернет-магазині GOODOK працюють кваліфіковані консультанти. Вони завжди нададуть допомогу. А ще тут знайдуться надійні гаджети для налагодження вашого інтернет-зв’язку.

    Використовуйте якісні портативні модеми, щоб завжди бути в мережі. Не втрачайте зв’язок за жодних обставин!

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: модем, реклама
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
    Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
    «Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Базарний день у Луцьку: скільки коштують великодні кошики та прикраси до них
    Сьогодні, 22:16
    Як вибрати 3G/4G модем для вашого мобільного пристрою
    Сьогодні, 22:14
    100 ОМБр передислокували на Донеччину
    Сьогодні, 21:44
    Депутати Луцькради звернулися до Президента щодо обмеження роботи онлайн-казино
    Сьогодні, 21:14
    Скандал між вдовою воїна та рестораном «Жито»: журналісти перевірили, чи досі відмовляють у закладі в проведені поминальних обідів
    Сьогодні, 20:35
    Схожі новини
    Як обрати ідеальну мультиварку для вашої кухні Як обрати ідеальну мультиварку для вашої кухні
    23 квітень, 15:50
    Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ* Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ*
    18 квітень, 19:00
    Стеля Грильято від компанії Укрстеля: ідеальне рішення для різних типів приміщень Стеля Грильято від компанії Укрстеля: ідеальне рішення для різних типів приміщень
    18 квітень, 12:19
    Роль томографії голови в діагностиці захворювань мозку Роль томографії голови в діагностиці захворювань мозку
    17 квітень, 20:02
    Популярне
    rating
    Перегляди
    Коментарі
    Базарний день у Луцьку: скільки коштують великодні кошики та прикраси до них
    Сьогодні, 22:16
    		 0
    Як вибрати 3G/4G модем для вашого мобільного пристрою
    Сьогодні, 22:14
    		 0
    100 ОМБр передислокували на Донеччину
    Сьогодні, 21:44
    		 0
    Депутати Луцькради звернулися до Президента щодо обмеження роботи онлайн-казино
    Сьогодні, 21:14
    		 0
    Скандал між вдовою воїна та рестораном «Жито»: журналісти перевірили, чи досі відмовляють у закладі в проведені поминальних обідів
    Сьогодні, 20:35
    		 0
    Медіа
    відео
    1/8