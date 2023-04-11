Депутати Луцькради звернулися до Президента щодо обмеження роботи онлайн-казино





Про це стало відомо у середу, 24 квітня, під час засідання сесії Луцької міської ради, передає



Публікуємо текст звернення без змін:



«Останнім часом в українському публічному просторі активно обговорюються неодноразові випадки лудоманії– потрапляння громадян в патологічну залежність від азартних ігор, які набули масового поширення та стали загальнодоступними завдяки широкій мережі інтернет-казино. Особливого значення проблема набула в період повномасштабної війни з агресором, що пояснюється економічними труднощами, зниженням рівня життя, соціальною тривогою, психологічним тиском та стражданнями людей.



Існування та гостроту проблеми підтверджують також офіційні статистичні дані за 2023 рік, які свідчать про зростання доходів лідерів грального бізнесу у 28 разів (з 1,9 млрд грн у 2022 році до 54,9 млрд грн у 2023 році). Серед десяти найбільш прибуткових лотерейних мереж дев’ять – це інтернет-казино. Таким чином, організатори азартних ігор та власники ігрових мереж змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й активно розвивати свій бізнес.



Окремі випадки ігрової залежності трапляються також серед військовослужбовців ЗСУ, через постійне перебування в стресових ситуаціях, високу ймовірність отримання фізичних та емоційних травм,ризики розвитку стрес-асоційованих розладів. Така ігроманія, як правило, супроводжується психологічними відхиленнями (включаючи депресію, тривожність та порушення сну), проблемами у відносинах з товаришами та рідними, зниженням професійної й особистої ефективності, бойової готовності та підвищення ризику помилок. Таким чином, проблема азартних ігор у казино може мати руйнівні наслідки як для окремого військовозобов’язаного, так і цілих підрозділів.



Окремо відзначимо зловживання військовою тематикою та символікою при рекламуванні грального бізнесу в ЗМІ, соціальних мережах, в місцях масових заходів, на транспорті тощо. Враховуючи соціальну активність українського суспільства, яке об’єдналося задля боротьби з агресором, активний волонтерський рух та емоційну вразливість окремих верств населення, зацікавлені особи спекулюють на темі війни та волонтерства для прикриття реклами азартних ігор, а також зловживають спонсорством з метою промоції ігрової діяльності.



Для боротьби з цією проблемою на законодавчому рівні потрібні комплексні заходи, які стосуються усіх верств населення, в тому числі військовослужбовців. Адже Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі –Закон) встановлено, щометою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства. Відповідно до цього Закону одним із принципів державної політики у даній сфері є боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).



Згадані комплексні заходи загальнодержавного рівня повинні включати освітні програми, психологічну підтримку, створення в воєнних умовах здорового середовища, яке пропонує альтернативні методи боротьби зі стресом та релаксацію. Лише спільні зусилля політичного, військового керівництва держави, медичних фахівців та суспільства загалом зможуть забезпечити необхідну підтримку громадянам, які зіткнулися з ігроманією, та допомогти їм повернутися до повноцінного життя.



Виходячи з вищезазначеного, ми, депутати Луцької міської ради, просимо Вас вжити ефективних заходів для вирішення проблем, що виникають в результаті активізації діяльності інтернет-казино в воєнний період та забезпечити:



заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої символіки чи предметів, що пов’язані з війною та армією;

обмеження можливості оприлюднення фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям чи військовим частинам;



зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино;



обмеження можливості реєстрації та відвідування гральних інтернет-казино для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;



можливість внесення даних до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, для командирів військових підрозділів;

встановлення додаткових вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор, які забезпечать виконання вимог Закону», - йдеться у тексті звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцької міської ради звернулися до Президента України та колег із Верховної Ради, аби вони обмежили роботу онлайн-казино в Україні на період воєнного стану.Про це стало відомо у середу, 24 квітня, під час засідання сесії Луцької міської ради, передає ВСН Публікуємо текст звернення без змін:«Останнім часом в українському публічному просторі активно обговорюються неодноразові випадки лудоманії– потрапляння громадян в патологічну залежність від азартних ігор, які набули масового поширення та стали загальнодоступними завдяки широкій мережі інтернет-казино. Особливого значення проблема набула в період повномасштабної війни з агресором, що пояснюється економічними труднощами, зниженням рівня життя, соціальною тривогою, психологічним тиском та стражданнями людей.Існування та гостроту проблеми підтверджують також офіційні статистичні дані за 2023 рік, які свідчать про зростання доходів лідерів грального бізнесу у 28 разів (з 1,9 млрд грн у 2022 році до 54,9 млрд грн у 2023 році). Серед десяти найбільш прибуткових лотерейних мереж дев’ять – це інтернет-казино. Таким чином, організатори азартних ігор та власники ігрових мереж змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й активно розвивати свій бізнес.Окремі випадки ігрової залежності трапляються також серед військовослужбовців ЗСУ, через постійне перебування в стресових ситуаціях, високу ймовірність отримання фізичних та емоційних травм,ризики розвитку стрес-асоційованих розладів. Така ігроманія, як правило, супроводжується психологічними відхиленнями (включаючи депресію, тривожність та порушення сну), проблемами у відносинах з товаришами та рідними, зниженням професійної й особистої ефективності, бойової готовності та підвищення ризику помилок. Таким чином, проблема азартних ігор у казино може мати руйнівні наслідки як для окремого військовозобов’язаного, так і цілих підрозділів.Окремо відзначимо зловживання військовою тематикою та символікою при рекламуванні грального бізнесу в ЗМІ, соціальних мережах, в місцях масових заходів, на транспорті тощо. Враховуючи соціальну активність українського суспільства, яке об’єдналося задля боротьби з агресором, активний волонтерський рух та емоційну вразливість окремих верств населення, зацікавлені особи спекулюють на темі війни та волонтерства для прикриття реклами азартних ігор, а також зловживають спонсорством з метою промоції ігрової діяльності.Для боротьби з цією проблемою на законодавчому рівні потрібні комплексні заходи, які стосуються усіх верств населення, в тому числі військовослужбовців. Адже Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі –Закон) встановлено, щометою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства. Відповідно до цього Закону одним із принципів державної політики у даній сфері є боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).Згадані комплексні заходи загальнодержавного рівня повинні включати освітні програми, психологічну підтримку, створення в воєнних умовах здорового середовища, яке пропонує альтернативні методи боротьби зі стресом та релаксацію. Лише спільні зусилля політичного, військового керівництва держави, медичних фахівців та суспільства загалом зможуть забезпечити необхідну підтримку громадянам, які зіткнулися з ігроманією, та допомогти їм повернутися до повноцінного життя.Виходячи з вищезазначеного, ми, депутати Луцької міської ради, просимо Вас вжити ефективних заходів для вирішення проблем, що виникають в результаті активізації діяльності інтернет-казино в воєнний період та забезпечити:заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої символіки чи предметів, що пов’язані з війною та армією;обмеження можливості оприлюднення фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям чи військовим частинам;зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино;обмеження можливості реєстрації та відвідування гральних інтернет-казино для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;можливість внесення даних до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, для командирів військових підрозділів;встановлення додаткових вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор, які забезпечать виконання вимог Закону», - йдеться у тексті звернення.

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