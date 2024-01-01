У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук

Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя волинянинаПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від втрат своїх Захисників. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель мужнього Героя України, нашого краянина із міста Каменя-Каширського (уродженець села Гута-Боровенська) – Войчука Івана Івановича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 квітня 2024 року в Донецькій області.«Висловлюємо сердечні і щирі співчуття рідним людям воїна. Сил, витримки і Господньої підтримки у час нестерпного болю. Нехай військовослужбовець спочиває в мирі і спокої, яких через кляту війну не дочекався. Іван Войчук назавжди в нашій пам'яті та серцях», - зазначили у міськраді.Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу будуть інформувати додатково.