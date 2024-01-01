У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук

У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук
Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя волинянина Івана Войчука.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від втрат своїх Захисників. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель мужнього Героя України, нашого краянина із міста Каменя-Каширського (уродженець села Гута-Боровенська) – Войчука Івана Івановича, 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.

Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 квітня 2024 року в Донецькій області.

У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук


«Висловлюємо сердечні і щирі співчуття рідним людям воїна. Сил, витримки і Господньої підтримки у час нестерпного болю. Нехай військовослужбовець спочиває в мирі і спокої, яких через кляту війну не дочекався. Іван Войчук назавжди в нашій пам'яті та серцях», - зазначили у міськраді.

Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу будуть інформувати додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Позиції ЗСУ на Донеччині росіянам «злив» митрополит УПЦ МП
Сьогодні, 19:00
Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині
Сьогодні, 18:38
У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук
Сьогодні, 18:35
На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
Байден підписав закон про допомогу Україні
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
На Волинь «на щиті» повернулися два Герої На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком
Сьогодні, 17:13
Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
23 квітень, 17:10
Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині
23 квітень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Позиції ЗСУ на Донеччині росіянам «злив» митрополит УПЦ МП
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині
Сьогодні, 18:38
 0
У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук
Сьогодні, 18:35
 0
На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
 0
Байден підписав закон про допомогу Україні
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8