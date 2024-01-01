На Волинь «на щиті» повернулися два Герої

Олексій Хоміч та Олексій Стахорський.



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42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.



32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.



Молодші сержанти загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.







Попрощаються із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.



11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського; хода до центру міста після завершення служби;

12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)



Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь сьогодні, 24 квітня, «на щиті» повернулися полеглі ГероїтаПро це пише ВСН 42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.Молодші21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.Попрощаються із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського; хода до центру міста після завершення служби;12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища.

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