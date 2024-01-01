На Волинь «на щиті» повернулися два Герої

На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
На Волинь сьогодні, 24 квітня, «на щиті» повернулися полеглі Герої Олексій Хоміч та Олексій Стахорський.

Про це пише ВСН.

42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.

32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.

Молодші сержанти загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.

На Волинь «на щиті» повернулися два Герої


Попрощаються із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.

11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського; хода до центру міста після завершення служби;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)

Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища.


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Теги: загиблі, війна
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