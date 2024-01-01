На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
На Волинь сьогодні, 24 квітня, «на щиті» повернулися полеглі Герої Олексій Хоміч та Олексій Стахорський.
Про це пише ВСН.
42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.
32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.
Молодші сержанти загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.
Попрощаються із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.
11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського; хода до центру міста після завершення служби;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)
Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища.
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Про це пише ВСН.
42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.
32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.
Молодші сержанти загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.
Попрощаються із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.
11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського; хода до центру міста після завершення служби;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)
Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища.
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