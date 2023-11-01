У Очеретиному на Донеччині загинули два воїни з Волині

У Ковельську громаду надійшли трагічні новини - на Донеччині загинули два військовослужбовці з адміністративного центру громади.Про це повідомив Ковельський міський голова"В бою за Україну, її територіальну цілісність і незалежність, загинули двоє ковельчан:та", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.Молодші сержанти Олексій Хоміч та Олексій Стахорський загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.Прощання із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.- 11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського;- хода до центру міста після завершення служби;- 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).У четвер, 25 квітня, у нашій громаді оголошено День жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.