У Очеретиному на Донеччині загинули два воїни з Волині

У Очеретиному на Донеччині загинули два воїни з Волині
У Ковельську громаду надійшли трагічні новини - на Донеччині загинули два військовослужбовці з адміністративного центру громади.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"В бою за Україну, її територіальну цілісність і незалежність, загинули двоє ковельчан: Хоміч Олексій Миколайович та Стахорський Олексій Петрович", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.

42-річний Олексій Миколайович Хоміч приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2022-го року. Служив командиром відділення кулеметного взводу.

32-річний Олексій Петрович Стахорський, стрілець-зенітник зенітно-ракетного взводу, став на захист України 30 червня 2022 року.

Молодші сержанти Олексій Хоміч та Олексій Стахорський загинули 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.

Прощання із Героями відбудеться у четвер, 25 квітня.
- 11:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського;
- хода до центру міста після завершення служби;
- 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

У четвер, 25 квітня, у нашій громаді оголошено День жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.

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Теги: війна, загибель, Очеретине, Донеччина, Ковель
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