Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.
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