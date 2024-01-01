Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.



Область



Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.Хмарно. Дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.

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