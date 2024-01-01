Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США





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Процедурне голосування відкладають через скарги республіканців про те, що вони не можуть запропонувати до законопроекту свої правки.



Сенатори Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера у тому, що він фактично протягнув свій варіант законопроекту "з мінімальними дебатами і без правок".



Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".



При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.



Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект із понад 60 млрд на допомогу Україні. Далі його направили на голосування до Сенату.



У Сенаті США розпочали розгляд ініціативи щодо України сьогодні, 23 квітня. Її хочуть об'єднати з іншими законопроектами про допомогу Ізраїлю, Тайваню та питання нацбезпеки США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Республіканці затягують процедурне голосування щодо пропозиції про кошти для відновлення допомоги Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Процедурне голосування відкладають через скарги республіканців про те, що вони не можуть запропонувати до законопроекту свої правки.Сенаторитазвинувачують лідера демократичної більшостіу тому, що він фактично протягнув свій варіант законопроекту "з мінімальними дебатами і без правок".Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".При цьому сенаторвиступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.Нагадаємо, у суботу, 20 квітня,Далі його направили на голосування до Сенату.У Сенаті США розпочали розгляд ініціативи щодо України сьогодні, 23 квітня. Її хочуть об'єднати з іншими законопроектами про допомогу Ізраїлю, Тайваню та питання нацбезпеки США.

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