Воїни волинської бригади показали, як прокладають нові дороги на фронті. ВІДЕО

Інженери 100 окремої механізованої бригади за допомогою шляхопрокладача БАТ-2 прокладають нові дороги на фронті.Про це йдеться у сюжеті Армія TV.Прокладання нових доріг поблизу лінії зіткнення потрібне із багатьох причин. В першу чергу, такі дороги допомагають швидше проводити евакуацію поранених. Чим швидше пораненого воїна Збройних сил України евакуюють із зони бойових дій у лікарню, тим більше шансів зберегти його життя і здоров'я.БАТ-2 – потужний тягач, який рівняє із землею усе, що бачить. Він вирівнює грунтовий покрив, викорчовує дерева та будує рівну грунтову дорогу. Далі її можна укріпити щебнем."Друзі, перепрошуємо! Ми зробили помилку в титрах. Наш перший спікер – Олександр, механік-водій БАТ-2. А другий спікер – Лукіч, командир інженерного підрозділу 100 окремої механізованої бригади. Просимо вибачення за незручності", - повідомляють у АрміяTV.