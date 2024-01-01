Воїни волинської бригади показали, як прокладають нові дороги на фронті. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Інженери 100 окремої механізованої бригади за допомогою шляхопрокладача БАТ-2 прокладають нові дороги на фронті.
Про це йдеться у сюжеті Армія TV.
Прокладання нових доріг поблизу лінії зіткнення потрібне із багатьох причин. В першу чергу, такі дороги допомагають швидше проводити евакуацію поранених. Чим швидше пораненого воїна Збройних сил України евакуюють із зони бойових дій у лікарню, тим більше шансів зберегти його життя і здоров'я.
БАТ-2 – потужний тягач, який рівняє із землею усе, що бачить. Він вирівнює грунтовий покрив, викорчовує дерева та будує рівну грунтову дорогу. Далі її можна укріпити щебнем.
"Друзі, перепрошуємо! Ми зробили помилку в титрах. Наш перший спікер – Олександр, механік-водій БАТ-2. А другий спікер – Лукіч, командир інженерного підрозділу 100 окремої механізованої бригади. Просимо вибачення за незручності", - повідомляють у АрміяTV.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті Армія TV.
Прокладання нових доріг поблизу лінії зіткнення потрібне із багатьох причин. В першу чергу, такі дороги допомагають швидше проводити евакуацію поранених. Чим швидше пораненого воїна Збройних сил України евакуюють із зони бойових дій у лікарню, тим більше шансів зберегти його життя і здоров'я.
БАТ-2 – потужний тягач, який рівняє із землею усе, що бачить. Він вирівнює грунтовий покрив, викорчовує дерева та будує рівну грунтову дорогу. Далі її можна укріпити щебнем.
"Друзі, перепрошуємо! Ми зробили помилку в титрах. Наш перший спікер – Олександр, механік-водій БАТ-2. А другий спікер – Лукіч, командир інженерного підрозділу 100 окремої механізованої бригади. Просимо вибачення за незручності", - повідомляють у АрміяTV.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
Сьогодні, 23:19
У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Воїни волинської бригади показали, як прокладають нові дороги на фронті. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США
Сьогодні, 21:16
У Очеретиному на Донеччині загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 20:35