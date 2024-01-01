Воїни волинської бригади показали, як прокладають нові дороги на фронті. ВІДЕО

Воїни волинської бригади показали, як прокладають нові дороги на фронті. ВІДЕО
Інженери 100 окремої механізованої бригади за допомогою шляхопрокладача БАТ-2 прокладають нові дороги на фронті.

Про це йдеться у сюжеті Армія TV.

Прокладання нових доріг поблизу лінії зіткнення потрібне із багатьох причин. В першу чергу, такі дороги допомагають швидше проводити евакуацію поранених. Чим швидше пораненого воїна Збройних сил України евакуюють із зони бойових дій у лікарню, тим більше шансів зберегти його життя і здоров'я.

БАТ-2 – потужний тягач, який рівняє із землею усе, що бачить. Він вирівнює грунтовий покрив, викорчовує дерева та будує рівну грунтову дорогу. Далі її можна укріпити щебнем.



"Друзі, перепрошуємо! Ми зробили помилку в титрах. Наш перший спікер – Олександр, механік-водій БАТ-2. А другий спікер – Лукіч, командир інженерного підрозділу 100 окремої механізованої бригади. Просимо вибачення за незручності", - повідомляють у АрміяTV.

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Теги: Україна, війна, 100 ОМБр, Волинь, інженерні роботи
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