Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

Про це повідомляє "Українська правда", з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект #9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. За – 268", – написав він.

В Асоціація "Укравтопром" розповіли, що законопроєкт пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – додали в асоціації.

Як відомо, у серпневому дослідженні YouControl та Інституту досліджень авторинку за 2023 рік йшлося, що в Україні сегмент перепродажу вживаних авто перебуває в тіні, справжня частка угод, які здійснює автобізнес може становити до 50% від загальної кількості.

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Теги: Волинь, Україна, Верховна Рада, авторинок, торгівля автомобілями
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