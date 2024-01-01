Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.Про це повідомляє "Українська правда", з посиланням на народного депутата"Нарешті прийнято за основу наш законопроект #9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. За – 268", – написав він.В Асоціація "Укравтопром" розповіли, що законопроєкт пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК."На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – додали в асоціації.Як відомо, у серпневому дослідженні YouControl та Інституту досліджень авторинку за 2023 рік йшлося, що в Україні сегмент перепродажу вживаних авто перебуває в тіні, справжня частка угод, які здійснює автобізнес може становити до 50% від загальної кількості.