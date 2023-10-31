Нацбанк різко знизив офіційний курс долара
Сьогодні, 01:15
Національний банк України суттєво знизив курс долара до гривні. Американська валюта прискорила зниження після історичного максимуму.
На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж). Про це свідчать дані на сайті регулятора у вівторок, 23 квітня, - пише "Кореспондент".
Так, офіційний курс на завтра встановлено на рівні 39,5860 грн за 1 долар (-0,1976 грн). У свою чергу курс євро теж впав, але не так суттєво – 42,2620 грн (-0,0498 грн).
На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
А на готівковому ринку падіння долара склало відразу 35 копійок – 39,75 грн.
Нагадаємо, Нацбанк назвав причини зростання курсу долара останнім часом. Упродовж місяця курс американської валюти неодноразово оновлював рекорди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж). Про це свідчать дані на сайті регулятора у вівторок, 23 квітня, - пише "Кореспондент".
Так, офіційний курс на завтра встановлено на рівні 39,5860 грн за 1 долар (-0,1976 грн). У свою чергу курс євро теж впав, але не так суттєво – 42,2620 грн (-0,0498 грн).
На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
А на готівковому ринку падіння долара склало відразу 35 копійок – 39,75 грн.
Нагадаємо, Нацбанк назвав причини зростання курсу долара останнім часом. Упродовж місяця курс американської валюти неодноразово оновлював рекорди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Нацбанк різко знизив офіційний курс долара
Сьогодні, 01:15
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
23 квітень, 23:19
У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО
23 квітень, 22:38