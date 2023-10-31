Нацбанк різко знизив офіційний курс долара

Національний банк України суттєво знизив курс долара до гривні. Американська валюта прискорила зниження після історичного максимуму.На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж). Про це свідчать дані на сайті регулятора у вівторок, 23 квітня, - пише "Кореспондент".Так, офіційний курс на завтра встановлено на рівні 39,5860 грн за 1 долар (-0,1976 грн). У свою чергу курс євро теж впав, але не так суттєво – 42,2620 грн (-0,0498 грн).На міжбанку американська валюта подешевшала на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.А на готівковому ринку падіння долара склало відразу 35 копійок – 39,75 грн.Нагадаємо, Нацбанк назвав причини зростання курсу долара останнім часом. Упродовж місяця курс американської валюти неодноразово оновлював рекорди.