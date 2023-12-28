На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Родинам загиблих Захисників з Горохівської громади вручили високі державні нагороди, присвоєні нашим землякам посмертно.
Про це повідомляють у Горохівській міській раді.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» нагороджено посмертно Плескуна Павла Юрійовича (нагороду отримали батьки) та Радчука Назара Григоровича (нагороду отримали мама та сестри). Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест» нагороджено (посмертно) Дацюка Богдана Миколайовича (нагороду отримали батьки та сестри).
"Заради майбутнього своїх близьких та України кожен з них віддав найдорожче – своє життя. Ніхто й ніщо не зможе применшити біль від втрати брата, чоловіка, сина, батька. Зі свого боку зробимо все, щоб підтримати сім'ї військових та допомогти їм у всіх питаннях", - зазначила Наталія Ковальчук, секретар міської ради.
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Про це повідомляють у Горохівській міській раді.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» нагороджено посмертно Плескуна Павла Юрійовича (нагороду отримали батьки) та Радчука Назара Григоровича (нагороду отримали мама та сестри). Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест» нагороджено (посмертно) Дацюка Богдана Миколайовича (нагороду отримали батьки та сестри).
"Заради майбутнього своїх близьких та України кожен з них віддав найдорожче – своє життя. Ніхто й ніщо не зможе применшити біль від втрати брата, чоловіка, сина, батька. Зі свого боку зробимо все, щоб підтримати сім'ї військових та допомогти їм у всіх питаннях", - зазначила Наталія Ковальчук, секретар міської ради.
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