На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО

На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО
У місті Любомль на Волині рятувальники провели аварійне відкривання дверей, за якими перебував дворічний малюк.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Надзвичайна подія трапилася 23 квітня наприкінці дня в Любомлі на вулиці Є. Коновальця. Дворічний хлопчик опинився зачиненим у квартирі. Його матір на мить вийшла на сходову клітку, дверний замок заклинив і жінка не змогла потрапити в оселю.

На місце події о 17:51 спрямували чергову варту рятувальників 10 ДПРЧ.

За допомогою шанцевого інструменту вони підважили дверну раму, аби з мінімальними пошкодженнями відімкнути замок. Тож, за кілька хвилин малюк опинився в обіймах схвильованої матері.

На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО
На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО
На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО

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Теги: Любомль, Волинь, ДСНС
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