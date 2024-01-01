На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО

У місті Любомль на Волині рятувальники провели аварійне відкривання дверей, за якими перебував дворічний малюк.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Надзвичайна подія трапилася 23 квітня наприкінці дня в Любомлі на вулиці Є. Коновальця. Дворічний хлопчик опинився зачиненим у квартирі. Його матір на мить вийшла на сходову клітку, дверний замок заклинив і жінка не змогла потрапити в оселю.На місце події о 17:51 спрямували чергову варту рятувальників 10 ДПРЧ.За допомогою шанцевого інструменту вони підважили дверну раму, аби з мінімальними пошкодженнями відімкнути замок. Тож, за кілька хвилин малюк опинився в обіймах схвильованої матері.