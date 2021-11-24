Судили аспіранта, якого затримали на «Ягодині» з підробленими документами

Судили аспіранта, якого затримали на «Ягодині» з підробленими документами
У Любомльському районному суді оголосили вирок аспіранту Харківського національного університету радіотехніки, якого затримали у пункті пропуску "Ягодин" із підробними документами.

Як зазначили у вироку суду, обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 17 850 гривень, - інформує Суспільне.

За даними слідства, в серпні 2023 аспірант їхав автобусом за кордон. Під час перевірки документів у пункті пропуску "Ягодин" надав прикордонникам підроблені: свідоцтва про шлюб, пенсійне посвідчення і довідку про перебування на консульському обліку, видану у Гамбурзі.

Під час поглибленої перевірки документів виявилося, що вони не відповідають зразкам і надруковані на струменевому принтері.

В обвинувальному акті зазначили, що документи чоловік замовив у інтернеті і заплатив за них 5700 доларів США, але під час судового засідання чоловік відмовився від попередніх показів і наполягав, що підробив свідоцтва і посвідчення сам.

За рішенням суду усі вилучені у чоловіка документи залишили в матеріалах справи. До 19 травня 2024 року вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь, Ягодин, порушник, Харків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили аспіранта, якого затримали на «Ягодині» з підробленими документами
Сьогодні, 08:25
Данія виділить близько 400 мільйонів євро на відбудову та енергетику України
Сьогодні, 07:31
На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Росіяни не зрозуміли, що сталося: Нацгвардійці просунулися в Серебрянському лісництві
Сьогодні, 03:41
На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
На Волині судили студента-харків'янина, який замовляв у соцмережах підроблені документи На Волині судили студента-харків'янина, який замовляв у соцмережах підроблені документи
09 січень, 07:32
Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
24 листопад, 2021, 17:30
На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень
02 квітень, 2021, 14:30
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
09 вересень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили аспіранта, якого затримали на «Ягодині» з підробленими документами
Сьогодні, 08:25
 0
Данія виділить близько 400 мільйонів євро на відбудову та енергетику України
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині із зачиненої квартири визволили дворічного малюка. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Росіяни не зрозуміли, що сталося: Нацгвардійці просунулися в Серебрянському лісництві
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8