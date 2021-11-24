Судили аспіранта, якого затримали на «Ягодині» з підробленими документами





Як зазначили у вироку суду, обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 17 850 гривень, - інформує



За даними слідства, в серпні 2023 аспірант їхав автобусом за кордон. Під час перевірки документів у пункті пропуску "Ягодин" надав прикордонникам підроблені: свідоцтва про шлюб, пенсійне посвідчення і довідку про перебування на консульському обліку, видану у Гамбурзі.



Під час поглибленої перевірки документів виявилося, що вони не відповідають зразкам і надруковані на струменевому принтері.



В обвинувальному акті зазначили, що документи чоловік замовив у інтернеті і заплатив за них 5700 доларів США, але під час судового засідання чоловік відмовився від попередніх показів і наполягав, що підробив свідоцтва і посвідчення сам.



За рішенням суду усі вилучені у чоловіка документи залишили в матеріалах справи. До 19 травня 2024 року вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомльському районному суді оголосили вирок аспіранту Харківського національного університету радіотехніки, якого затримали у пункті пропуску "Ягодин" із підробними документами.Як зазначили у вироку суду, обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 17 850 гривень, - інформує Суспільне За даними слідства, в серпні 2023 аспірант їхав автобусом за кордон. Під час перевірки документів у пункті пропуску "Ягодин" надав прикордонникам підроблені: свідоцтва про шлюб, пенсійне посвідчення і довідку про перебування на консульському обліку, видану у Гамбурзі.Під час поглибленої перевірки документів виявилося, що вони не відповідають зразкам і надруковані на струменевому принтері.В обвинувальному акті зазначили, що документи чоловік замовив у інтернеті і заплатив за них 5700 доларів США, але під час судового засідання чоловік відмовився від попередніх показів і наполягав, що підробив свідоцтва і посвідчення сам.За рішенням суду усі вилучені у чоловіка документи залишили в матеріалах справи. До 19 травня 2024 року вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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