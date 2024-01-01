ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів
Сьогодні, 09:15
Росія втратила у війні проти Україні ще 880 загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,
- танків ‒ 7242 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,
- артилерійських систем – 11808 (+43) од,
- РСЗВ – 1048 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,
-спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).
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Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,
- танків ‒ 7242 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,
- артилерійських систем – 11808 (+43) од,
- РСЗВ – 1048 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,
-спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).
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