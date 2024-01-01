ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,



- танків ‒ 7242 (+1) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,



- артилерійських систем – 11808 (+43) од,



- РСЗВ – 1048 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 771 (+2) од,



- літаків – 348 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),



- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,



-спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні проти Україні ще 880 загарбників.Про це йдеться у зведенні Генштабу.- особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,- танків ‒ 7242 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,- артилерійських систем – 11808 (+43) од,- РСЗВ – 1048 (+2) од,- засоби ППО ‒ 771 (+2) од,- літаків – 348 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,-спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).

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